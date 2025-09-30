Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9 Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Lễ ra mắt, giới thiệu chuyên trang báo chí dữ liệu về 130 xã, phường của tỉnh Nghệ An... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 30/9, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: Thành Cường

* Trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nơi hun đúc truyền thống cách mạng kiên trung, bất khuất và tinh thần đổi mới không ngừng. Bài viết của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đảng bộ tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi.

* Sáng 30/9, Báo và PTTH Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt, giới thiệu chuyên trang báo chí dữ liệu về 130 xã, phường của tỉnh Nghệ An. Đây là công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX do Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ thực hiện.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt chuyên trang 130 phường, xã ở Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 30/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo về IUU) tổ chức phiên họp lần thứ 15.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 30/9, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện các Sở, ngành, tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng (30/9/1910-30/9/2025).

Đoàn công tác của tỉnh tham quan trưng bày chuyên đề: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai”. Ảnh: Mai Hoa

* Không khí dân chủ, đổi mới với niềm tin và kỳ vọng hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 lan tỏa rộng khắp. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp gửi gắm đến sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

* Nước lũ dâng cao từ đêm 29/9, đến chiều 30/9, làm hơn 500 hộ dân của 20/30 xóm của xã Bích Hào, Thành Bình Thọ (Nghệ An) bị ngập và chia cắt. Trong khi đó, các xã vùng cao Nghệ An vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn, nước lũ các sông lên nhanh, nước khe suối chảy mạnh gây ngập trên diện rộng.

Chính quyền xã Bích Hào dùng thuyền đưa tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập. Ảnh: Văn Trường

* Sáng 30/9, Giám đốc Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo chính quyền phường Cửa Lò đã đến kiểm tra thiệt hại và công tác khắc phục bão lụt tại một số trường học trên địa bàn phường.