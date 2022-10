Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10

(Baonghean.vn) - Đề nghị chuyển chế độ "bồi dưỡng" thành "phụ cấp" ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm; Những hình ảnh đầu tiên tại bản Bình Sơn 1 - nơi đầu nguồn lũ quét Kỳ Sơn; Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt; Nhiều tấm lòng thiện nguyện đến với người dân vùng lũ Kỳ Sơn... là những nội dung chính trong ngày 4/10.

* Đề nghị chuyển chế độ '"dưỡng" thành "phụ cấp" ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm. Đó là kiến nghị của nhiều cử tri ở xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc trong cuộc tiếp xúc các Đại biểu Quốc hội ngày 4/10. Cũng trong ngày, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri ở huyện Quỳ Hợp và thị xã Hoàng Mai.

* Thời gian gần đây, chủ nghĩa dân túy xuất hiện khá nhiều và thường xuyên trong xã hội. Nó là hiện tượng đem lại điều tích cực hay tiêu cực? Có lẽ đây cũng là câu hỏi chắc chắn có các đáp án trả lời khác nhau phụ thuộc vào góc độ tiếp cận và mục đích sử dụng nó.

* Ngày 4/10, phóng viên Báo Nghệ An tiếp cận hai bản Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2 của xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn, chứng kiến cảnh tan hoang sau tàn phá của lũ dữ. Nhiều địa bàn ở Kỳ Sơn hiện đang ngổn ngang đất, đá. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực giúp đồng bào dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, do diện thiệt hại rộng lớn, nên công việc cần nhiều thời gian.

* Cùng ngày, nhiều tấm lòng thiện nguyện đến với người dân vùng lũ Kỳ Sơn. Thông qua Báo Nghệ An, rất nhiều tập thể, doanh nghiệp, cá nhân đã gửi nhiều gạo, thực phẩm để vận chuyển lên hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại ở Kỳ Sơn. Phóng viên Báo Nghệ An đang tác nghiệp ở huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp trao đến chính quyền và người dân số tiền 22 triệu đồng do cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An quyên góp chung tay giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do lũ quét, sớm ổn định cuộc sống.

* Liên quan đến lũ lụt ở các địa phương, huyện Thanh Chương huy động xuồng máy, lực lượng tiếp tế cho các vùng ngập sâu; địa bàn huyện Tân Kỳ đã xảy ra một số điểm sạt lở núi nghiêm trọng; Tiểu thương TP Vinh tập trung dọn dẹp, ổn định kinh doanh sau nước rút…

* Ngày 04/10/2022, Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị Tâm (SN 1964) trú tại khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 30/9/2022, tại chợ Đầu mối, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, lợi dụng sơ hở, Phạm Thị Tâm đã móc túi, lấy trộm của một người phụ nữ số tiền hơn 09 triệu đồng.