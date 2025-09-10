Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/10
Chính phủ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống; Nghệ An họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2025; Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với UBND tỉnh trước Kỳ họp thứ 10… là những thông tin nổi bật trong ngày 9/10.
* Sáng 9/10, Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
* Chiều cùng ngày, đoàn công tác Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu (15/10/1945-15/10/2025).
* Sáng 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với UBND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025 và kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; những vấn đề cử tri kiến nghị đề xuất trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
* Chiều 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An theo chương trình khảo sát việc triển khai thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
* Cũng trong ngày 9/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý III, năm 2025.
* Chọn người vì đảng, vì dân có “đức, sức tài”.
* Nhân sự quyết định tốc độ và chất lượng thực thi nhiệm vụ.
* Nghệ An xuất khẩu gần 3,3 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025 đến 145 quốc gia, vùng lãnh thổ.
* 20 dự án lọt vào Chung kết cuộc thi Techfest Nghệ An Open 2025.
* Những thay đổi về tuổi nghỉ hưu của giáo viên.
* Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn - Làn gió mới tại Sông Lam Nghệ An.
* Đảm bảo quyền lợi người dân khi thi công đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò.