Thứ Năm, 9/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/10

Khánh Ly - Hữu Quân 09/10/2025 19:18

Chính phủ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống; Nghệ An họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2025; Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với UBND tỉnh trước Kỳ họp thứ 10… là những thông tin nổi bật trong ngày 9/10.

* Sáng 9/10, Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

bna_img_1560.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu (15/10/1945-15/10/2025).

bna__dsc4748.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với UBND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025 và kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; những vấn đề cử tri kiến nghị đề xuất trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

h6
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An theo chương trình khảo sát việc triển khai thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

D4
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Cũng trong ngày 9/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý III, năm 2025.

toàn 2
Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: TL

* Chọn người vì đảng, vì dân có “đức, sức tài”.

chonnguoi-cover.png

* Nhân sự quyết định tốc độ và chất lượng thực thi nhiệm vụ.

nhansu-cover.png

* Nghệ An xuất khẩu gần 3,3 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025 đến 145 quốc gia, vùng lãnh thổ.

kim_ngach_xuat_khau_nghe_an(1).png
Kim ngạch xuất khẩu của nghệ An 9 tháng năm 2025 so với mục tiêu năm 2025 và 2030. Đồ họa: Thành Duy

* 20 dự án lọt vào Chung kết cuộc thi Techfest Nghệ An Open 2025.

gian hàng
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại sự kiện. Ảnh: T.P

* Những thay đổi về tuổi nghỉ hưu của giáo viên.

img_9846-1-.jpg
Ảnh minh họa

* Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn - Làn gió mới tại Sông Lam Nghệ An.

559018329_851761980521155_515882562882944590_n.jpg
Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẽ tạo nên làn gió mới cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: SLNAFC

* Đảm bảo quyền lợi người dân khi thi công đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò.

Tuyến đường ven biển đoạn đi qua xóm Đông Sơn, xã Hải Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông
Tuyến đường ven biển đoạn đi qua xóm Đông Sơn, xã Hải Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

Bài liên quan

Đọc tiếp

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ tại Hưng Nguyên Nam

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ tại Hưng Nguyên Nam

Báo động tình trạng ném đất đá lên tàu tuyến đường sắt Bắc - Nam

Báo động tình trạng ném đất đá lên tàu tuyến đường sắt Bắc - Nam

Đọc tiếp

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ tại Hưng Nguyên Nam

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ tại Hưng Nguyên Nam

Báo động tình trạng ném đất đá lên tàu tuyến đường sắt Bắc - Nam

Báo động tình trạng ném đất đá lên tàu tuyến đường sắt Bắc - Nam

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/10

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO