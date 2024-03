Nghệ An trao giải cuộc thi vẽ tranh hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ hơn 450 tác phẩm dự thi trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi vẽ tranh hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” đã tiến hành trao giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất.

Chiều 20/3, tại Bảo tàng Xô viết – Nghệ Tĩnh (TP. Vinh), Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức trao giải cuộc thi vẽ tranh hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Dự lễ trao giải có các đồng chí: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Thường trực Tỉnh đoàn, Ban Giám đốc Bảo tàng Xô viết – Nghệ Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên toàn tỉnh Nghệ An đã triển khai sâu rộng nhiều chương trình, hoạt động phong phú.

Trong đó có cuộc thi vẽ tranh hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” năm 2024 thu hút đông đảo mọi tầng lớp người dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Sau hơn 1 tháng triển khai, cuộc thi đã có hơn 450 tác phẩm tham gia vòng thi cấp cơ sở, hơn 80 tác phẩm tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Tác giả, nhóm tác là cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và những người đam mê hội họa.

Nhằm ghi nhận, động viên, khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đã có thành tích cao, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có Quyết định số 1861-QĐ/TĐTN-TG về công nhận giải thưởng cuộc thi vẽ tranh hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” năm 2024.

Trong đó có 4 giải Nhất, 7 giải Nhì, 7 giải Ba và 17 giải Khuyến khích.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã có Quyết định số 706/QĐ-SGD&ĐT về việc tặng Giấy khen cho 16 tác giả, nhóm tác giả, đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Cuộc thi Vẽ tranh hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” năm 2024.