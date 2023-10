Ngoại binh đang thử việc của Sông Lam Nghệ An: Từng so tài với tiền đạo trị giá 50 triệu Euro

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong danh sách tham dự giải giao hữu Viettel mở rộng 2023, Sông Lam Nghệ An đăng ký thêm 1 tiền đạo ngoại binh bên cạnh Michael Olaha. Tiền đạo đó là ai và có gì nổi bật?

Đó là tiền đạo người Nigeria Onyeka Osemene. Tiền đạo này sinh năm 1995 và có chiều cao lên đến 1m88. Với thể hình và thể lực khá tốt của mình, Onyeka Osemene được kỳ vọng sẽ chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với người đồng hương Michael Olaha. Nhất là khi, cầu thủ 28 tuổi này có thể thi đấu được mọi vị trí trên hàng công.

Tuy vậy, nếu nhìn vào bảng thành tích của Onyeka Osemene thì không có nhiều điểm nhấn nổi trội. Tiền đạo người Nigeria từng chơi cho đội trẻ của Câu lạc bộ Leixões (đội bóng cũ của tiền đạo Lê Công Vinh), từng thi đấu cho các đội bóng tại giải hạng 2 Bồ Đào Nha như SC Covilhã và Braga B. Sau 28 trận đấu tại giải hạng 2 Bồ Đào Nha, Onyeka Osemene đã ghi được 3 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo. Đây là một con số không quá ấn tượng.

Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1995 này còn từng thi đấu 16 trận đấu tại Cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Sau 16 lần ra sân tại giải đấu danh giá thứ nhì Bồ Đào Nha này, Onyeka Osemene đã ghi được 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Đỉnh cao trong 16 trận đấu này chính là các cuộc so tài với 2 câu lạc bộ SL Benfica và Sporting Lisbon. Đây là 2 câu lạc bộ nổi tiếng bậc nhất tại Bồ Đào Nha với những cá nhân nổi bật như tuyển thủ Bồ Đào Nha Goncalo Ramos (người được chuyên trang transfermarkt định giá 50 triệu Euro và vừa cập bến Câu lạc bộ Paris Saint-Germain ở mùa hè vừa qua), nhà vô địch World Cup Julian Draxler, hay hậu vệ của Tottenham Hotspur Pedro Porro... Có thể nói đây là những màn so tài đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ của tiền đạo người Nigeria này.

Trước khi đến thử việc tại Sông Lam Nghệ An, Onyeka Osemene thi đấu cho Câu lạc bộ Paredes. Đây là một đội bóng đang chơi ở giải hạng tư của Bồ Đào Nha. Sau khi kết thúc hợp đồng sớm với Câu lạc bộ Paredes, tiền đạo sinh năm 1995 này đang là cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng. Nếu đội bóng xứ Nghệ ký kết hợp đồng với tiền đạo này thì Sông Lam Nghệ An sẽ không mất quá nhiều kinh phí.

Một lợi thế của Oneyka Osemene trong quá trình thử việc tại Sông Lam Nghệ An là có đồng hương Micheal Olaha giúp đỡ. Do đó, tiền đạo này hoàn toàn có thể sớm hòa nhập với môi trường bóng đá Việt Nam để tạo nên bộ đôi ăn ý trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ.

Oneyka Osemene có thể sẽ là một đối tác ăn ý trên hàng công cho Olaha. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Giải giao hữu Viettel mở rộng 2023 là một cơ hội không thể tốt hơn cho Oneyka Osemene chứng tỏ mình. Và nếu thể hiện tốt tại giải giao hữu này thì rất có thể tiền đạo sinh năm 1995 này sẽ được Sông Lam Nghệ An trao cho bản hợp đồng chính thức.

Mùa giải 2023 - 2024 đang cận kề, Sông Lam Nghệ An đang gấp rút hoàn thiện đội hình để có thể có được một thứ hạng tốt nhất. Hy vọng, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ sớm tìm được những ngoại binh ưng ý để bù đắp những khoảng trống sau khi chia tay các trụ cột ở mùa giải vừa qua./.