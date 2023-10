Những cầu thủ người Nghệ An ở sân Tam Kỳ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong khoảng 15 năm trở lại đây, Quảng Nam luôn là "miền đất hứa" của giới "quần đùi áo số" Nghệ An. Và mùa giải 2023/2024 cũng không phải là ngoại lệ.

Theo bản danh sách vừa được đội bóng xứ Quảng công bố thì có đến 8 cầu thủ là đồng hương của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Cụ thể là Tống Đức An, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Tiến Mạnh, Võ Ngọc Đức, Cao Xuân Thắng, Lê Hải Đức, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Đình Bắc và Ngân Văn Đại.

Đa phần trong số họ đang là trụ cột quan trọng của đội bóng tân binh V.League. Đặc biệt, người giữ băng thủ quân của đội bóng xứ Quảng là tiền đạo Ngân Văn Đại, cựu tiền đạo của Câu lạc bộ Sài Gòn, Câu lạc bộ Hà Nội, U23 Việt Nam và Đội tuyển Việt Nam, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Ảnh: Quang Nam Football

Ở mùa giải 2023, Tống Đức An, Võ Ngọc Đức, Cao Xuân Thắng, Ngân Văn Đại và Nguyễn Đình Bắc đã góp công lớn giúp đội chủ sân Tam Kỳ giành được ngôi vị Quán quân tại Giải hạng Nhất Quốc gia. Nhờ vậy mà Quảng Nam đã sở hữu được tấm vé trở lại với đấu trường V.League sau 3 năm vắng mặt.

Gương mặt gây ấn tượng nhất với giới mộ điệu nước nhà không ai khác ngoài tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Những bàn thắng "quý như vàng" của chân sút sinh năm 2004 tại thành phố Vinh đã đưa Quảng Nam thẳng tiến đến ngôi vương, trước sự đeo bám quyết liệt của PVF-CAND.

Tài năng của Nguyễn Đình Bắc đã nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của huấn luyện viên Philippe Troussier. Lần lượt được triệu tập lên U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và Đội tuyển Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho những màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo mới 19 tuổi.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ăn mừng bàn thắng. Ảnh tư liệu T.V

Với bộ khung sẵn có cùng sự xuất hiện của những tân binh chất lượng, Quảng Nam được giới chuyên môn đánh giá là một đối thủ không dễ bị bắt nạt tại V.League 2023/2024. Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẽ không làm người hâm mộ xứ Quảng phải thất vọng.

Cần lưu ý, Quảng Nam chính đội bóng đứng thứ hai về số lượng cầu thủ người Nghệ An trong đội hình. Và đương nhiên, đội bóng đứng thứ nhất là Sông Lam Nghệ An. Những màn so tài giữa họ trong thời gian sắp tới sẽ mang lại một cảm xúc khó tả cho người hâm mộ xứ Nghệ./.