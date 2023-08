Những lưu ý khi làm thủ tục đăng ký xe theo địa chỉ tạm trú

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Hiện nay, người dân có thể đăng ký xe theo địa chỉ tạm trú. Ảnh: Chân Phúc

Theo Điều 4, Thông tư 24/2023/TT-BCA, cơ quan đăng ký xe có trách nhiệm đăng ký cho các loại xe gồm ôtô, mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi cư trú tại địa phương. Trong đó, nơi cư trú được hiểu là nơi thường trú và nơi tạm trú.

Trước đây, theo quy định cũ, người dân không được thực hiện thủ tục đăng ký xe tại nơi tạm trú, mà chỉ thực hiện tại nơi mình thường trú tại địa phương. Thì nay, người dân sẽ được đăng ký xe ôtô, mô tô tại công an cấp xã nơi thường trú hoặc nơi tạm trú (nơi thuận tiện nhất) kể từ khi Thông tư 24 có hiệu lực.

Theo đó, khi bấm biển số thì đầu biển số sẽ theo địa chỉ nơi tạm trú và không liên quan tới nơi có hộ khẩu thường trú. Về thủ tục đăng ký phương tiện tương tự trước kia, chỉ cần bổ sung thêm giấy xác nhận tạm trú là có thể đăng ký xe. Địa chỉ tạm trú tại địa phương nào thì đăng ký tại địa phương đó.

Người dân cần lưu ý, đối với đăng ký tại địa chỉ tạm trú thì mọi giấy tờ thủ tục phải có địa chỉ trùng khớp.

Cụ thể khi xuất hóa đơn mua xe địa chỉ trên hóa đơn phải là địa chỉ tạm trú, khai thuế trước bạ cũng cần sử dụng địa chỉ tạm trú, sau đó người dân tới điểm đăng ký xe tại địa phương xuất trình đầy đủ giấy tờ là có thể đăng ký xe. Tránh bất đồng về địa chỉ dẫn đến không đăng ký được.

Thủ tục đăng ký xe tại nơi tạm trú được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

Khi đăng ký xe, cá nhân phải thực hiện trên Cổng dịch vụ công (bao gồm Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an). Chỉ trong trường hợp không thực hiện được trên Cổng dịch vụ do không có dữ liệu hoặc do lỗi kỹ thuật thì chủ xe mới được thực hiện thủ tục đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, có 2 hình thức để chủ xe đăng ký xe: Thực hiện online và trực tiếp.

Vì thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công nên sau khi truy cập, chủ xe phải khai đầy đủ mọi thông tin trong giấy khai đăng ký xe và ký tên bằng phương thức điện tử. Tùy vào chủ xe là cá nhân Việt Nam hay cá nhân nước ngoài để chuẩn bị giấy tờ của chủ xe khác nhau. Nếu là người Việt Nam có thể dùng tài khoản VNeID mức 2 để thực hiện đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc căn cước công dân/hộ chiếu.