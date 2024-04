Ý nghĩa của dòng chữ trên đai an toàn xe ô tô, nhiều người chưa biết

Ngày nay, việc phải đeo dây đai an toàn khi điều khiển ô tô đối với cả người lái và hành khách trên xe là điều bắt buộc. Trang bị này giúp người ngồi trên xe tránh các chấn thương, va đập nếu không may xảy ra tai nạn giao thông. Đây cũng là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các xe ô tô hiện nay.

Khoá dây đai an toàn khắc chữ “SINCE 1959” (Nguồn: Reddit)

Rất nhiều người sử dụng ô tô, thắt dây đai an toàn mỗi ngày nhưng có lẽ ít để ý rằng trên dây đai có một dòng chữ "bí ẩn". Có lẽ, đa số những người sử dụng xe lâu năm vẫn chưa biết đến ý nghĩa của nó. Chẳng hạn như trên xe Volvo, khoá dây đai an toàn sẽ được khắc chữ “SINCE 1959”. Thậm chí nhiều người thấy dòng chữ này cũng chẳng hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đó và nhằm mục đích gì?

Theo thông tin được trang Auto Express chia sẻ, dòng chữ “SINCE 1959” khắc trên dây đai an toàn xe Volvo có ý nghĩa đánh dấu cột mốc lịch sử dây đai an toàn ba điểm được ra đời và trang bị lần đầu tiên trên ô tô Volvo kể từ năm 1959. Trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, dây đai an toàn ba điểm chính là một trong những phát minh quan trọng nhất góp phần cứu sống hàng triệu mạng người khi tham gia giao thông. Cha đẻ của loại dây đai an toàn ba điểm này chính là kỹ sư Nils Bohlin của hãng Volvo.

Với cấu tạo rất đơn giản, chỉ gồm một dây đai và khóa nhưng được thiết kế thông minh, dây đai an toàn ba điểm đi vắt qua hông và chéo vai người ngồi, giữ cho cơ thể người ngồi gắn ổn định với ghế, đồng thời, vẫn tạo sự thoải mái khi cử động.

Khi xảy ra va chạm đột ngột với tốc độ cao (khoảng 50-60km/h), dây đai sẽ tự động siết giữ chặt người ngồi ở ghế, nhờ đó, giảm thiểu được chấn thương. Nếu không có dây đai an toàn, khi ô tô bất ngờ phanh gấp, va chạm mạnh, hay bị lật nghiêng, người ngồi sẽ bị văng về phía trước, đập đầu vào các bộ phận khác trong xe, hoặc thậm chí là văng ra ngoài dẫn tới chấn thương và có thể tử vong.

Lái xe và hành khách đeo dây đai an toàn là yêu cầu quan trọng khi tham gia lưu thông. Ảnh minh họa

Trước đó, đi cùng với lịch sử ra đời của ô tô, dây đai an toàn cho các phương tiện di chuyển được phát minh từ năm 1800 bởi kỹ sư hàng không George Cayley và được sử dụng cho phi công trên máy bay. Hàng chục thập kỷ sau, năm 1949, dây đai an toàn mới được Nash Motor - một nhà sản xuất ô tô ra đời năm 1916 của Mỹ giới thiệu như một trang bị tùy chọn trên xe ô tô. Tuy nhiên, đây là loại dây đai 2 điểm và người tiêu dùng giai đoạn này đa phần loại bỏ dây đai khi mua xe. Nguyên nhân chủ yếu là do quan điểm, nhận thức về vấn đề an toàn trên ô tô.

Phát minh nổi tiếng của Nils Bohlin - dây đai an toàn ba điểm với thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích đã góp phần làm thay đổi tư duy của người dân sử dụng ô tô và các nhà làm chính sách về vấn đề an toàn trên xe hơi.

Năm 1967, chính Bohlin đã công bố một nghiên cứu cho kết quả, 37.511 người liên quan tới 28.000 vụ tai nạn giao thông khi lưu thông ở tốc độ dưới 96 km/h đã được cứu sống nhờ thắt dây đai an toàn ba điểm.

Năm 1968, tiêu chuẩn An toàn phương tiện cơ giới Liên bang Mỹ đã đưa dây đai an toàn ba điểm là một trong các tính năng an toàn chính bắt buộc phải có trên ô tô. Tương tự, chính phủ Anh cũng yêu cầu tất cả các xe ô tô phải trang bị dây đai an toàn cho ghế trước bắt buộc từ năm 1968 và dây an toàn cho cả ghế sau từ năm 1987. Đến năm 1983, việc thắt dây an toàn phía trước trở thành bắt buộc khi lái ô tô.

Theo The Sun, giai đoạn những năm 50 trở về trước của Thế kỷ XX, chỉ có 25% người sử dụng ô tô mang dây đai an toàn nhưng từ khi dây đai ba điểm xuất hiện, tỷ lệ người sử dụng dây đai an toàn khi đi ô tô đã lên tới 90% vào năm 1975. Tuy nhiên, 37 năm sau khi phát minh này ra đời, vẫn có tới 32% người dân ở Mỹ không chịu thắt dây đai an toàn khi sử dụng ô tô.

Thời nay, dây đai an toàn ba điểm là một trang bị an toàn tất yếu trên mọi chiếc xe hơi. Luật về an toàn giao thông của các quốc gia đều yêu cầu người lái xe bắt buộc phải thắt dây an toàn khi lưu thông. Chính kỹ sư Nils Bohlin là người có công to lớn cho việc phổ cập dây đai an toàn đến với người sử dụng ô tô trên toàn cầu.

Dòng chữ “SINCE 1959” trên khoá dây đai an toàn ở xe Volvo vừa là để ghi nhớ sự đóng góp vĩ đại của nhà phát minh Nils Bohlin vào ngành công nghiệp ô tô thế giới, đồng thời, cũng là lưu lại cam kết của Volvo về việc đổi mới công nghệ và sản xuất những chiếc xe an toàn nhất.

Tại Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ hiện nay bắt buộc người ngồi trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn ở mọi vị trí ngồi có trang bị này. Lái xe nếu không đeo dây đai an toàn sẽ bị xử phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng, người ngồi ghế phụ, ghế sau bị phạt từ 300-500 nghìn đồng.