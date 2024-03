Những lưu ý để lái xe an toàn khi tầm nhìn xa bị hạn chế

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sương mù, khói, bụi làm giới hạn tầm nhìn xa và gây nguy hiểm cho tài xế. Việc lái xe trong điều kiện hạn chế tầm nhìn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, như tai nạn và thương vong. Vì vậy, tài xế nên ghi nhớ một số điều sau để lái xe an toàn trong những trường hợp tầm nhìn xa giảm.

Tầm nhìn xa bị hạn chế, tài xế cần phải thận trọng khi lái xe. Ảnh: Minh Hạnh

Cập nhật thông tin thời tiết

Mỗi khi đi xa và đặc biệt đến nơi có khí hậu lạnh, hãy luôn nhớ rằng phải cập nhật thông tin về tình trạng sương mù, mưa, bão... trên đường trước khi quyết định đi. Khi xem trước tình hình thời tiết, bạn sẽ có sự đánh giá khách quan và có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho chuyến đi này để có một chuyến đi an toàn.

Giữ khoảng cách an toàn với xe trước và sau

Khi lái xe trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế, hãy duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau để có đủ thời gian phản ứng và tránh va chạm. Lưu ý rằng khoảng cách an toàn trong lúc này nên lớn hơn so với khi lái xe trong điều kiện bình thường để đảm bảo thời gian xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sấy kính

Trước khi lưu thông, hãy đảm bảo sấy kính trước và sau đúng cách để tăng tầm nhìn và tránh bị mờ mịt do ngoại cảnh. Sử dụng chế độ sấy kính và bật quạt lên cao để loại bỏ hơi ẩm và sương trên kính, điều này sẽ giúp bạn có tầm nhìn tốt hơn và giảm nguy cơ gây tai nạn.

Sử dụng đèn sương mù

Mở đèn sương mù trước khi điều khiển xe trong những lúc hạn chế tầm nhìn xa để tăng khả năng nhìn thấy và được nhìn thấy bởi các phương tiện khác.

Bật đèn chế độ cos

Sử dụng chế độ cos (low beam) để giảm ánh sáng phản chiếu và tăng khả năng nhìn rõ giúp giảm ánh sáng bóng đèn và làm tăng tầm nhìn của bạn và của người đi đường khác.

Đi đúng làn đường

Luôn lái xe và đi đúng làn đường của mình để tránh gây tai nạn hoặc gây rối loạn cho phương tiện khác, tuân thủ các biển báo giao thông và hệ thống làn đường.

Cẩn thận động vật, chướng ngại vật

Hãy cẩn thận khi di chuyển qua khu vực có khả năng xuất hiện động vật bất ngờ hoặc chướng ngại vật. Tầm nhìn kém có thể làm cho việc nhận biết vật cản trở nên khó khăn, lái xe nên giảm tốc độ và tăng sự cảnh giác để tránh va chạm bất ngờ có thể gây tai nạn.

Chú ý với mặt đường trơn trượt, cung đường lạ

Sương mù có thể làm ẩm mặt đường và gây trơn trượt, khói, bụi khiến tài xế không thể có tầm nhìn xa tốt. Hãy điều khiển xe với tốc độ thích hợp và cẩn thận để tránh mất lái và tai nạn do cung đường lạ.

Dừng lại khi cảm thấy không an toàn

Nếu tầm nhìn quá hạn chế hoặc điều kiện trở nên nguy hiểm, hãy tìm nơi an toàn để dừng lại cho đến khi tình hình cải thiện. Đừng tiếp tục lái xe nếu bạn cảm thấy không an toàn, điều này đảm bảo sự an toàn cho bạn và các phương tiện khác trên đường mà các bác tài lâu năm luôn tuân thủ.

Kiểm tra kỹ động cơ trước hành trình

Trong thời tiết lạnh, dầu nhớt dễ bị đông lại và làm giảm khả năng bôi trơn của động cơ, vì vậy cần lựa chọn dầu nhớt chất lượng, phù hợp và kiểm tra thật kĩ cho những chuyến đi xa để cung đường an toàn hơn.