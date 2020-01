Niềm vui công dân mới

Hạnh phúc tròn đầy



Lần thứ hai gặp thiếu phụ gốc Lào có nụ cười tỏa nắng Lương Thị Xôm (SN 1989, trú ở bản Kèo Cơn, xã Keng Đu) tại thành phố Vinh, chị không giấu nổi niềm vui ánh lên trên khuôn mặt rạng rỡ. Chị bày tỏ “Cầm quyết định là công dân Việt Nam mà tôi cứ ngỡ như mơ... Thật hạnh phúc khi tôi đã chính thức trở thành công dân Việt Nam!”.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi về làm vợ anh Lương Văn San ở bản Kèo Cơn, xã Keng Đu (năm 2008), rồi làm mẹ của 3 đứa con, Lương Thị Xôm mới có một chuyến đi xa, ra khỏi bản làng biên giới, về tận thành phố Vinh để nhận quyết định nhập quốc tịch.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quyết định công nhận Quốc tịch Việt Nam cho người Lào di cư. Ảnh: K.L

Nay được công nhận là công dân Việt Nam, chị Lương Mẹ Khăm sẽ đón một mùa Xuân ấm áp, một cái Tết tròn đầy, hạnh phúc hơn bên gia đình. Trò chuyện với chúng tôi, chị vui vẻ chia sẻ mặc dù sinh ra và lớn lên bản Co Đù, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) nhưng về an cư tại quê chồng, dẫu cuộc sống còn khó khăn, song trong lòng chị đã xem đây là quê hương thứ 2 của mình. “Từ hôm đi nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam ở thành phố về, bà con ở làng trên, bản dưới đến chia vui...”.

Ông Cụt Phò Phút (SN 1968), trú bản Kèo Cơn, xã Keng Đu phấn khởi chia sẻ: “Đã hàng chục năm an cư ở quê vợ, nhưng năm nay tôi mới có cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn nhà nước Việt Nam, cảm ơn cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành tỉnh Nghệ An đã quan tâm đến nguyện vọng của người dân. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng trở thành những công dân tốt, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước...”.

Nghệ An là tỉnh có đường biên giới dài 419 km, tiếp giáp 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay của nước bạn Lào; bởi vậy, chuyện những chàng trai, cô gái của 2 nước bén duyên, về ở với nhau, hình thành những mái nhà 2 quốc tịch tại các bản làng sát hai bên biên giới đã là thường.

Hầu hết cư dân Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú đang sinh sống ở các xã biên giới của Nghệ An đều đã có cuộc sống ổn định, có nhà ở, đất canh tác tại nơi cư trú. Tuy nhiên, tất cả đều chưa được nhập quốc tịch Việt Nam, chưa được đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, giấy tờ tùy thân... Thực trạng này không những làm cho cuộc sống người di cư gặp khó khăn mà còn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp cho công tác quản lý dân cư tại khu vực biên giới.

Ngành chức năng triển khai làm thủ tục nhập quốc tịch cho người Lào. Ảnh: K.L

Xác định việc nhập quốc tịch cho người dân theo Thỏa thuận giữa hai chính phủ Việt Nam - Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú khu vực biên giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngành chức năng, tổ chuyên viên liên hợp của tỉnh và các huyện có người Lào cư trú là Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông tập trung đẩy nhanh công tác hướng dẫn các thủ tục nhập quốc tịch và hộ tịch cho người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú theo danh sách được phê duyệt.

Đồng thời phối hợp với các đồn biên phòng đóng trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để người dân nắm bắt đầy đủ các quyền lợi được hưởng như nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh...