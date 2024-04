Nhận lại 400 triệu đồng sau 3 tháng chuyển khoản nhầm

(Baonghean.vn) - Sau hơn 3 tháng chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của người khác, chị Trần Thị Thấm (TP. Hồ Chí Minh) đã nhận lại đầy đủ số tiền trên nhờ sự vào cuộc của Công an huyện Hưng Nguyên (Công an Nghệ An).

Ngày 23/4, Thiếu tá Lê Bá Khánh - Trưởng Công an xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) thông tin về việc vừa trợ giúp công dân là chị Trần Thị Thấm (SN 1977), trú tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh nhận lại số tiền chuyển nhầm sau 3 tháng “lưu lạc”.

Công an xã Hưng Yên Nam đã bàn giao số tiền 400 triệu đồng chuyển nhầm cho chị Trần Thị Thấm. Ảnh: Bá Khánh

Trước đó, ngày 24/1, vốn là chủ một cơ sở sản xuất thạch cao nên chị Thấm thực hiện thao tác chuyển khoản 400 triệu đồng vào tài khoản con trai để thanh toán tiền nguyên liệu cho các đối tác. Tuy nhiên, do sơ suất, chị chuyển nhầm vào một tài khoản ngân hàng khác.

Ngay khi xảy ra sự cố trên, chị Thấm đã liên hệ với ngân hàng 2 bên và biết được chủ nhân số tài khoản chị chuyển nhầm là anh Trần Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000), trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên.

Do không tìm thấy thông tin liên lạc của chủ tài khoản, chị Thủy đã gọi điện cho Công an xã Hưng Yên Nam nhờ giúp đỡ. Qua xác minh, được biết chủ tài khoản trên đúng là anh Trần Nguyễn Anh Tuấn, công dân trên địa bàn xã. Tuy nhiên, người đàn ông này đã ra nước ngoài làm việc được khoảng 4 năm, số điện thoại đăng ký biến động số dư hiện nay không còn dùng.

"Qua xác minh cho thấy, do anh Trần Nguyễn Anh Tuấn đã lâu không dùng số điện thoại đăng ký biến động số dư nên bản thân anh hoàn toàn không biết có người chuyển tiền vào tài khoản của mình", Thiếu tá Khánh cho biết.

Được biết, Công an xã đã hướng dẫn anh Trần Nguyễn Anh Tuấn hoàn thiện giấy ủy quyền và gửi từ Đức về cho gia đình giải quyết sự việc.

Chị Trần Thị Thấm gửi thư cảm ơn tới Công an huyện Hưng Nguyên nói chung và công an xã Hưng Yên Nam nói riêng. Ảnh: Bá Khánh.

Sáng 22/4, sau khi hoàn tất thủ tục cần thiết, đại diện gia đình anh Tuấn cũng như chị Thấm và Công an xã Hưng Yên Nam đã trực tiếp làm việc với phòng giao dịch ngân hàng nơi anh Tuấn mở thẻ và rút số tiền 400 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được giao lại cho chị Thấm.

Nhận lại số tiền mất sau 3 tháng, chị Thấm bật khóc vì xúc động và đã viết thư cảm ơn Công an huyện Hưng Nguyên cũng như Công an xã Hưng Yên Nam. Chị Thấm chia sẻ, may có sự nhiệt tình giúp đỡ của lực lượng công an, sự hỗ trợ từ phía gia đình anh Tuấn, chị mới nhận lại được số tiền trên.