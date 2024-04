Quý I/2024, số vụ tai nạn giao thông của toàn quốc tăng cao

(Baonghean.vn) - Sáng 24/4, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì. Về phía đầu cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham gia.

Quý I/2024 (tính từ 15/12/2023 đến 14/3/2024), toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. Theo đánh giá, mặc dù số người chết đã giảm so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên số vụ tai nạn lại tăng cao và tăng số người bị thương. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.035.240 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền hơn 2.041 tỷ đồng; tước 206.468 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 373.545 phương tiện các loại.

Toàn cảnh điểm cầu tại UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Tại Nghệ An, trong quý I/2024, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã tham mưu chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Dù vậy, toàn tỉnh cũng đã xảy ra 118 vụ, làm chết 67 người, bị thương 87 người. So với cùng kỳ năm 2023 đã giảm 9 vụ, giảm 19 người chết và tăng 7 người bị thương.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, để hạn chế tình trạng tai nạn giao thông, các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhất là xử lý nghiêm việc điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia; tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, xoá các điểm đen tiềm ẩn tai nạn...

Thời gian qua, việc kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đã góp phần kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông. Ảnh: Tư liệu

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao trong quý I phải có báo cáo chuyên sâu, đánh giá cụ thể nguyên nhân và các giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới; các bộ, ngành liên quan cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy; Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh.

Thời gian qua, Công an TP.Vinh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Tư liệu

Đặc biệt, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, cũng như dịp học sinh, sinh viên nghỉ hè, và kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia, khi nhu cầu đi lại tăng cao... Đồng thời tích cực tăng cường tuyên truyền, xây dựng văn hoá giao thông, nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng văn hoá giao thông gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu...