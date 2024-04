Nhân viên ngân hàng lừa đảo lấy tiền đánh bạc, lĩnh án 15 năm tù

Ngày 22/4, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Hoài Nam (SN 1991), trú xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 4/2022, Nam công tác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long chi nhánh An Giang được phân công nhiệm vụ là cán bộ tín dụng, thường làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho nhiều khách hàng. Đến thời gian đáo hạn ngân hàng thì nhiều khách hàng không có tiền nên vay mượn của Nam và Nam đã vay mượn lại của nhiều người khác để lấy lãi.

Nam đã vay mượn tiền của những người thân, làm chung tại ngân hàng số tiền từ 100 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, rồi cho khách hàng vay mượn lại làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. Từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2023, những người cho Nam vay mượn tiền, được trả vốn lãi đầy đủ.

Bị cáo Nam tại tòa.

Cũng trong thời gian này, Nam tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền trên mạng internet, thua bạc hơn 1 tỷ đồng. Đến tháng 7/2023, để có tiền tiếp tục đánh bạc trên mạng, Nam nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người cho Nam vay. Nam đưa ra thông tin gian dối là cần tiền gấp cho người khác vay hoặc gia đình của Nam vay để đáo hạn vay ngân hàng, Nam hứa hẹn sẽ trả lại tiền ngay sau khi được ngân hàng giải ngân. Nam đã vay của 7 người (là người thân và người làm chung ngân hàng với Nam) số tiền 5.095.000.000 đồng, với lãi suất 0,3 – 0,5%/ngày.

Do tin thật nên các bị hại đã chuyển số tiền 5.095.000.000 đồng vào nhiều tài khoản ngân hàng do Nam đứng tên chủ tài khoản. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nam tiếp tục nộp tham gia đánh bạc trên mạng thua hết 4.795.000.000 đồng, còn lại 300.000.000 đồng Nam trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Do đến hẹn trả nợ, các bị hại không liên lạc được với Nam, biết bị Nam lừa nên đã đến cơ quan Công an tố giác. Ngày 7/9/2023, Nam đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú. Ngày 15/9/2023, Nam bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên toà, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Võ Hoài Nam mức án 15 năm tù, đồng thời buộc bị cáo Nam có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.