Ông Park Hang - seo và 'Gia đình bóng đá Việt'

Khác với người đồng nghiệp, đồng hương Hàn Quốc Shin Tae-yong luôn áp đặt kỷ luật sắt trong quá trình tập luyện và thi đấu của ĐT quốc gia cũng như U23 Indonesia, ông Park Hang-seo lại lấy sự “tâm phục, khẩu phục” của học trò, của mối quan hệ thân thiết, gần gũi giữa “bố với đoàn con” làm nền tảng cho mọi sự phấn đấu và đích đến. Không thể nói phương pháp nào tốt hơn hay hiệu quả hơn, nhưng rõ ràng cả hai ông thầy đều có những lý do riêng để thực hiện trong quá trình cầm quân.

Ở ĐT Việt Nam cũng như U23 Việt Nam, khi gọi tập trung rồi đến gút quân, ông Park Hang-seo thường không nỡ bỏ loại bất cứ “đứa con” nào mình từng tin cậy, từng bỏ công dìu dắt, kể cả bị chấn thương hay bất cứ do nào khác, nhất là tránh việc nói đến lý do chuyên môn hơn kém. Có vẻ việc phải công bố danh sách cuối cùng đối với ông là việc chẳng đặng đừng, là điều bắt buộc mới phải làm. Nhiều trường hợp chấn thương chưa lành, thậm chí không có tên trong danh sách cuối cùng, ông vẫn mang theo, như một điều… an ủi?



Và lúc này đây, khi SEA Games 31 đã cận kề, ông Park Hang-seo vẫn chưa công bố 20 cái tên được chọn, trong khi danh sách bổ sung vẫn ngày ngày tăng lên, đồng nghĩa với việc con số bị loại từ 7 người tăng lên 10 và hiện nay lên tới 18 người? Ai cũng hiểu điều này trước hết mang ý nghĩa ông thầy vừa lo cho đội U23+3 thi đấu tại SEA Games 31 trong tháng 5 và vừa hướng tới đội U23 thi đấu tại VCK U23 châu Á vào tháng 6/2022 nên ông không hề muốn đem lại cho bất cứ ai sự thất vọng, dù là nhỏ nhất?



Hơn nữa trong điều kiện bình thường mới, mỗi đội bóng dự SEA Games được quyền bổ sung 15 cầu thủ, có nghĩa ít nhất ông Park Hang-seo phải có trong tay 35 tuyển thủ để đảm bảo cho công tác dự phòng theo yêu cầu. Con số 38 cái tên ở U23+3 hiện nay dành cho SEA Games chính là 35 cái tên cho U23 dành cho U23 châu Á khi 3 nhân tố trên 23 tuổi không tham dự, nếu không có biến động nào diễn ra từ nay tới thời điểm khai mạc giải.



Điều đáng nói là vì những lý do ngắn dài, gần xa đó, ông Park Hang-seo dù sẽ gút 20 cái tên cho SEA Games và chuyển số còn lại cho một ông thầy khác phụ trách, sẽ không phải nói lời chia tay với bất cứ “đứa con” thân yêu nào như thói quen và cách làm của ông thầy này.



Ai cũng biết Quang Vinh, Quang Thịnh chấn thương vẫn được giữ lại cho đến nay và tiếp tục điều trị để trở lại sân tập như Quang Thịnh. Khi U23 Việt Nam thi đấu 2 trận cuối cùng trước khi dự SEA Games với U20 Hàn Quốc, 4 cái tên không được ra sân phút nào gồm Xuân Hoàng, Văn Đạt, (Quang Thịnh và Quang Vinh chấn thương) đương nhiên vẫn không phải là những người bị loại như cách nghĩ lâu nay? Và khi ông Park Hang-seo lần lượt gọi bổ sung những nhân tố quan trọng như Xuân Tú, Văn Tới, Hai Long hay Hữu Thắng, số cầu thủ sẽ bị đẩy ra ngoài con số 20 ngày càng lớn, nhưng tuyệt nhiên đó vẫn không phải là những người bị loại mà vẫn có hy vọng cho một giải đấu khác ở phía trước?



Rất khó để khẳng định 20 cái tên dự SEA Games sắp tới gồm nhưng ai, nhưng những nhân tố U23 từng được lên ĐT Việt Nam trước đó gồm Văn Toản, Thanh Bình, Việt Anh, Hoàng Anh, Hai Long… đương nhiên được tin cậy và hy vọng. Một cái tên mới nổi tại Giải U23 Đông Nam Á là Phan Tấn Tài có gốc từ Viettel đang được coi là người thay thế Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái, có lẽ sẽ có tên, thậm chí được đá chính?



Còn lại vẫn là những dự đoán của giới chuyên môn và những người am hiểu, nhất là việc nhận ra khá rõ những nhân tố từ Hà Nội FC, từ Viettel sẽ là những vị trí đá chính chủ lực, trong khi những nhân tố từ HAGL hay SLNA đợt này luôn tỏ ra thua sút các đồng đội nên rất khó để chen chân?



Nếu như ở ĐT Việt Nam, mối quan hệ thầy-trò trên sân tập, trong thi đấu nhanh chóng trở thành quan hệ thân thiết bố-con, thậm chí “con cưng” bên ngoài sân cỏ, trong đời thường, thì ở U23 Việt Nam, điều riêng đó vẫn luôn được xuất hiện, dù không “đậm” như thường thấy. Thành công đạt được của ĐT Việt Nam thời gian qua có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về sự hành xử đặc biệt gương mẫu, tận tụy của ông thầy trong mắt các học trò, khiến họ dốc lòng hết sức để “chiến đấu” vì thầy, vì mọi người và cả chính mình.



Hy vọng lứa U23 này, với sự dìu dắt của ông thầy và các đàn anh Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh sẽ tiếp tục làm nên một gia-đình-bóng-đá đoàn kết, tin cậy, giàu sức sáng tạo và cống hiến, không gì có thể cản nổi.,.