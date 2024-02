Qatar thống trị giải thưởng tại Asian Cup 2023; Hoàng Anh Gia Lai vung tiền 'tấn' mang về 4 ngôi sao

(Baonghean.vn) - Sau khi giành chiến thắng đậm trước U19 Quảng Nam ở lượt đấu cuối bảng C vòng loại U19 Quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An chính thức bước vào vòng chung kết với vị trí nhất bảng. Trận đấu được diễn ra lúc 13h30 ngày 29/1, tại sân vận động Tự Do Huế.