Sôi nổi phong trào xe đạp thể thao ở Nghệ An

Môn thể thao không kén đối tượng

Cứ vào mỗi buổi sáng sớm, dù mùa Hè nóng bức hay mùa Đông lạnh giá, dọc theo các tuyến đường quanh hồ điều hòa thành phố Vinh (giáp ranh giữa xã Hưng Lộc và xã Hưng Hòa) hoặc các tuyến đường từ Vinh xuống thị xã Cửa Lò, rất nhiều “cua rơ” cả nam lẫn nữ ở nhiều lứa tuổi vẫn kiên trì ra đường đạp xe đều đặn với mong muốn có sức khỏe tốt. Bởi đối với họ, tập thể dục bằng xe đạp đã trở thành thói quen và là một nét sinh hoạt không thể thiếu.

Chị Hồ Thị Ngọc (SN 1976) trú ở phường Hưng Phúc (thành phố Vinh), thành viên Câu lạc bộ xe đạp thể thao thành phố Vinh cho biết: “Sáng nào cũng vậy, nhiều thành viên trong câu lạc bộ thường tập kết tại trường cổng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, rồi cùng nhau đạp xe xuống Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò) rồi quay trở về, với quãng đường dài khoảng 30km”.

Một buổi đạp xe dã ngoại của các thành viên Câu lạc bộ Xe đạp thể thao thành phố Vinh. Ảnh: NVCC

Khi hỏi về quá trình tham gia đạp xe, chị Ngọc chia sẻ: “Tôi tham gia đạp xe đến nay đã được 5 năm. Trước kia, tôi cũng thường bị nhức mỏi, đau lưng. Sau một thời gian tham gia tập luyện bằng đạp xe thường xuyên, sức khỏe của tôi tốt hơn. Mỗi ngày vừa đạp xe hít thở không khí trong lành, vừa giao lưu, trao đổi chia sẻ niềm đam mê, kinh nghiệm cùng các anh chị em, tôi cảm thấy rất thú vị”.

Còn ông Hoàng Văn Lộc (SN 1957) ở phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh) cho biết: “Từ khi nghỉ hưu năm 2017 đến nay, cứ tầm 5 giờ sáng, tôi bắt đầu đạp xe dọc đường từ khu vực Nhà thi đấu thể thao thành phố Vinh xuống hồ điều hòa và đạp nhiều vòng quanh hồ. Mỗi ngày tôi đạp chừng hơn 20 cây số mà không cảm thấy mệt mỏi. Nhiều năm qua, nhờ đạp xe thể dục vào mỗi buổi sáng mà sức khỏe tôi ổn định, hạn chế bệnh tật. Ngoài ra, khi tham gia tập luyện cùng các thành viên hội người cao tuổi của phường, chúng tôi cảm thấy đoàn kết với nhau hơn khi cùng đạp chung các cung đường, biết thêm nhiều điều mới mẻ khi tổ chức đoàn đạp ra ngoài thành phố”.

Nhiều năm qua, xe đạp không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn trở thành một công cụ, phương tiện tập luyện thể dục thể thao rất hữu hiệu. Môn xe đạp thể thao không kén đối tượng, bất kỳ ai, đàn ông, phụ nữ, thanh niên, người lớn tuổi đều có thể tham gia như một cách tập thể dục mỗi ngày.

Hiện nay, thị trường xe đạp cực kỳ đa dạng từ mẫu mã cho đến thương hiệu, tùy theo nhu cầu, điều kiện kinh tế mà mỗi người có thể sắm cho mình chiếc xe đạp ưng ý. Giá một chiếc xe đạp thể thao hạng trung bình hiện nay khoảng trên dưới 10 triệu đồng, đặc biệt một số người sắm cho mình những chiếc xe lên đến hàng trăm triệu đồng để phục vụ cho đam mê, cho sức khỏe của mình được tốt hơn.

Hiện toàn tỉnh Nghệ An có hàng nghìn người tham gia tập luyện xe đạp thể thao thường xuyên. Để đưa phong trào ngày càng phát triển, tập luyện nền nếp, những người đam mê môn xe đạp thể thao đã thành lập các câu lạc bộ, hội, nhóm xe đạp thể thao. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh hiện có hơn 30 câu lạc bộ, hội, nhóm xe đạp thể thao, tiêu biểu như: Câu lạc bộ Xe đạp thể thao TP Vinh, Câu lạc bộ Xe đạp Anh Quân (thành phố Vinh), Câu lạc bộ Xe đạp Sông Lường (Đô Lương), Câu lạc bộ Xe đạp Sông Hiếu, Câu lạc bộ 7X (thị xã Thái Hòa)…

Theo các chuyên gia, xe đạp là môn thể thao không đòi hỏi nhiều thể lực và kỹ năng đặc biệt khi tập luyện. Tuy nhiên, người tập cần chú ý đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, trang bị các phụ kiện bảo hộ như mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ, giày, đèn phản quang...

Cần thêm những giải đấu

Hình ảnh những chiếc xe đạp thể thao nối đuôi nhau chạy trên các con đường thoáng đãng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã góp phần đem lại khí thế mới cho phong trào toàn dân tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, “khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Cùng với đó, các giải đấu dành cho bộ môn này cũng được tổ chức nhiều hơn.

Ví như tháng 5/2023, tại thị xã Cửa Lò đã diễn ra Giải đua xe đạp Cửa Lò mở rộng năm 2023 tranh Cúp Hoa cúc Biển. Đó là lần thứ hai giải đấu này được tổ chức, sau lần thứ nhất vào tháng 9/2022. Mỗi giải đấu thu hút sự tham gia của gần 400 vận động viên đến từ hơn 30 câu lạc bộ xe đạp ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các vận động viên được tổ chức thi đấu với 5 nội dung: Nữ trẻ tuổi, Nữ trung và cao tuổi, Nam trẻ tuổi, Nam trung tuổi, Nam cao tuổi.

Các vận động viên tranh tài tại Giải đua xe đạp Cửa Lò mở rộng. Ảnh: Minh Quân

Trước đó, từ năm 2006, cứ 2 năm một lần, UBND thành phố Vinh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tổ chức Giải đua xe đạp Phượng Hoàng Trung Đô; mỗi mùa giải thu hút từ 200 - 300 vận động viên câu lạc bộ xe đạp thể thao của các tỉnh, thành phố trong cả nước và cả các vận động viên nước ngoài. Giải có 2 nội dung chính: Giải nâng cao dành cho các VĐV từ 45 tuổi trở xuống có cự ly đường đua 55 km và giải phong trào dành cho VĐV trên 45 tuổi có cự ly đường đua dưới 30 km. Lộ trình đường đua vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh đi qua các tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Mao, Trần Phú.

Cùng với thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, năm 2023, thị xã Thái Hòa cũng đã tổ chức giải đua xe đạp chào mừng 15 năm thành lập thị xã, thu hút 100 vận động viên nam - nữ đến từ các 8 câu lạc bộ, hội, nhóm xe đạp trên địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn.

Tuy nhiên, theo anh Phan Ngọc - thành viên Câu lạc bộ Xe đạp thể thao thành phố Vinh cho biết, theo những người tập luyện bộ môn xe đạp thể thao trên địa bàn tỉnh, những năm gần đây, so với phong trào tập luyện và nhu cầu thi đấu bộ môn này thì số giải đua xe được tổ chức trên địa bàn tỉnh còn khá ít.

Các vận động viên tranh tài tại một giải đua xe đạp leo núi được tổ chức tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Hồ Đình Chiến

Như Giải đua xe đạp Phượng Hoàng Trung Đô trước đây được tổ chức đều đặn 2 năm một lần nhưng do dịch Covid-19 cùng một số nguyên nhân khách quan khác, lần cuối cùng giải diễn ra đã cách đây gần 6 năm vào năm 2018. Do có ít giải đấu nên để thỏa mãn đam mê, rất nhiều cua-rơ Nghệ An đã đăng ký thi đấu ở những giải đấu ngoài tỉnh như Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng, Giải đua xe đạp thành phố Đà Nẵng mở rộng, Giải đua xe đạp thành phố Sầm Sơn mở rộng, Giải đua xe đạp thành phố Đồng Hới mở rộng…

Do đó, để phong trào xe đạp thể thao của Nghệ An phát triển hơn nữa, cộng đồng các cua-rơ Nghệ An rất mong muốn cần tiến tới thành lập Liên đoàn Xe đạp thể thao của tỉnh để việc tổ chức các câu lạc bộ và việc tập luyện, tổ chức các giải đấu được thực hiện bài bản, quy củ hơn. Cùng với đó, mỗi năm cần có ít nhất một giải đấu có quy mô trên 300 vận động viên tham gia để tạo sân chơi cho các cua-rơ, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh./.