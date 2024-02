Sông Lam Nghệ An chia tay các cựu binh và chuyện được, mất

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, việc Sông Lam Nghệ An chia tay các cựu binh đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt là trường hợp của cựu tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng.

Trong bối cảnh đang tích cực trẻ hóa đội hình thì việc Sông Lam Nghệ An chia tay các cựu binh là một điều đã được dự báo từ trước. Tuy vậy, những cuộc chia ly ngay trong thời điểm giữa mùa này lại tạo ra các bất ngờ cho người hâm mộ xứ Nghệ. Nhất là trường hợp của lão tướng Nguyễn Trọng Hoàng.

Chấn thương đã làm giảm đi những đóng góp của lão tướng Trọng Hoàng trong mùa giải này. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Có thể nói, cựu tuyển thủ Quốc gia này là một trong những cựu binh chất lượng nhất mà Sông Lam Nghệ An đang có. Với khả năng công thủ toàn diện, kinh nghiệm thi đấu dày dặn và cả lối sống lành mạnh thì Trọng Hoàng chính là tấm gương sáng cho những cầu thủ trẻ xứ Nghệ noi theo.

Tuy vậy, những chấn thương dai dẳng đã làm giảm đi những đóng góp của Nguyễn Trọng Hoàng cho đội bóng quê nhà. Sau chặng đường đã qua của mùa giải 2023/2024, tiền vệ mang áo số 8 này chỉ mới thi đấu 2 trận (1 trận tại V.League và 1 trận tại cúp Quốc gia). Đây là một con số quá ít ỏi so với kỳ vọng của người hâm mộ xứ Nghệ.

Tương tự là trường hợp của tiền vệ Bùi Đình Châu. Sau khi trở lại từ chấn thương, tiền vệ 27 tuổi này không có quá nhiều đóng góp cho đội bóng quê nhà. Mùa giải 2023/2024, tiền vệ Bùi Đình Châu cũng chỉ có 135 phút thi đấu sau 2 lần ra sân tại V.League. Do đó, những cuộc chia ly này sẽ một việc tốt cho tất cả các bên.

Đầu tiên đó là việc chia tay các cựu binh đang giúp cho đội bóng xứ Nghệ tinh giảm tối đa quỹ lương. Trong bối cảnh gặp khó khăn về mặt tài chính thì đây là những bước đi đúng đắn của Ban Lãnh đạo Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ đang cố gắng thắt chặt các chi tiêu để có thể "sống khỏe" trong giai đoạn khó khăn này.

Bên cạnh đó, việc chia tay các lão tướng sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1. Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải sắp tới, rất có thể những cầu thủ trẻ ưu tú sẽ được Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ bổ sung vào danh sách thi đấu tại V.League cũng như cúp Quốc gia.

Đó có thể là Nguyễn Mai Hoàng, Võ Tiến Thắng, Nguyễn Trọng Sơn hay Lê Đình Long Vũ.... Đây đều là những cầu thủ trẻ đang có những phong độ nổi bật trong giai đoạn vừa qua. Việc có thể được thi đấu tại môi trường V.League sẽ giúp cho những cầu thủ trẻ này sớm trưởng thành và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Kinh nghiệm thi đấu là nỗi lo của Sông Lam Nghệ An ở giai đoạn còn lại của mùa giải. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, vẫn có những lo lắng của người hâm mộ xứ Nghệ. Đó là kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Với việc chia tay lão tướng Trọng Hoàng thì đội bóng xứ Nghệ bây giờ chỉ còn hậu vệ Trần Đình Hoàng là người giàu kinh nghiệm nhất. "Người anh cả" của Sông Lam Nghệ An này sẽ phải lĩnh trọng trách chỉ dẫn các cầu thủ trẻ trên sân. Hy vọng rằng, các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ nhanh chóng trưởng thành để có thể khỏa lấp các điểm yếu, qua đó ngày càng thi đấu tốt hơn.

Chia tay Trọng Hoàng và Bùi Đình Châu, người hâm mộ xứ Nghệ ghi nhận những đóng góp của họ trong thời gian qua và hy vọng các cầu thủ sẽ chọn được các bến đỗ mới thích hợp để tiếp tục con đường cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Cùng với đó là những chờ đợi về sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ trong thời gian tới, góp phần đưa Sông Lam Nghệ An có những kết quả tốt trong chặng đường còn lại của mùa giải./.