Tâm huyết của một tuyển trạch viên bóng đá thiếu nhi ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - 17 năm gắn bó với công tác đào tạo bóng đá trẻ, anh Trần Minh Châu - phụ trách Trung tâm Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tại huyện Yên Thành đã đưa các đội bóng nhí của huyện giành những thành tích ấn tượng, đồng thời, giới thiệu nhiều gương mặt xuất sắc cho CLB Sông Lam Nghệ An.

"Truyền lửa" tình yêu bóng đá

Sinh năm 1982, trong một gia đình có 2 anh em ở khối 1, thị trấn Yên Thành, từ nhỏ Trần Minh Châu đã đam mê nhiều môn thể thao, đặc biệt là bóng đá. Dù bố mẹ anh, vốn là công nhân, viên chức Nhà nước, không muốn cho con mình theo nghiệp thể thao vì sợ anh không có đủ sức khỏe, nhưng tốt nghiệp THPT năm 2000, Trần Minh Châu nhất quyết thi vào các trường thể thao và trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Thể dục, thể thao Trung ương 3 (nay là Trường Đại học Thể dục, thể thao Đà Nẵng), chuyên ngành bóng đá.

Anh Trần Minh Châu (bên trái) là huấn luyện viên Đội Thiếu niên Yên Thành giành giải Ba tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Năm 2003, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Trần Minh Châu trở về quê, làm giáo viên thể dục tại Trường Tiểu học Công Thành 1. Và đây cũng là khởi đầu của mối lương duyên giữa anh với bóng đá thiếu nhi. Từ thôi thúc niềm đam mê bóng đá, ngoài giờ lên lớp, Trần Minh Châu mở thêm một lớp bóng đá để tập nâng cao cho các học sinh có cùng đam mê.

Trong thời gian này, anh còn thường xuyên được điều động làm trọng tài các giải bóng đá cấp xã, huyện, được Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện mời cộng tác làm tuyển trạch viên cho các đội bóng của huyện tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Anh Trần Minh Châu trên sân tập. Ảnh: NVCC

Năm 2006, sau khi ký hợp đồng làm cộng tác viên phụ trách đào tạo trẻ cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở huyện Yên Thành, Trần Minh Châu xin nghỉ công tác tại Trường Tiểu học Công Thành 1 để tập trung hoàn toàn cho huấn luyện bóng đá thiếu nhi. Từ đó, hình ảnh một huấn luyện viên bóng đá trẻ vận quần đùi, áo phông, đeo còi ở cổ, nhiệt huyết trên các sân cỏ trên địa bàn huyện hướng dẫn các lứa cầu thủ năng khiếu của huyện về kỹ thuật, chiến thuật đã trở nên quen thuộc.

“Đặc thù công việc huấn luyện bóng đá cho các cầu thủ lứa tuổi nhí này rất khó khăn, vì đây là lứa tuổi các em bắt đầu tiếp xúc và làm quen với trái bóng, nên yêu cầu phải uốn nắn các kỹ thuật cơ bản phải chính xác ngay từ bước đầu cho các em. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cẩn thận nên có những lúc phải rất nghiêm khắc, song lại phải gần gũi, thân thiết như người cha, người anh, người bạn để dìu dắt, “truyền lửa” tình yêu bóng đá đến học trò”. Anh Trần Minh Châu - Phụ trách Trung tâm Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tại huyện Yên Thành

Địa bàn huyện Yên Thành rất rộng nên việc tìm kiếm những cầu thủ có năng khiếu bóng đá khá vất vả. Để không bỏ sót những tài năng của bóng đá huyện nhà, không ít lần Trần Minh Châu đã lặn lội đến các xã ở vùng sâu, vùng xa của huyện như: Minh Thành, Mỹ Thành, Quang Thành, Thịnh Thành, Kim Thành, Lăng Thành, Mã Thành…; có những chuyến đi kéo dài cả tuần trời. Hễ nghe thông tin ở đâu trong huyện có cầu thủ nhí có tố chất là anh lại không ngần ngại nổ xe máy lên và đi.

“Anh ấy như là người “ngứa chân”, về nhà một lúc thấy điện thoại ở đâu gọi báo “có thằng bé này đá hay lắm” là anh ấy lại đi ngay”, chị Lê Thị Duyên - vợ của anh Trần Minh Châu chia sẻ.

Trước đây, kinh phí đầu tư cho thể thao còn hạn chế, nên có khi suất ăn cho các cầu thủ đội bóng chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng/suất. Bên cạnh đó, dù lớp bóng đá thiếu nhi nghiệp dư của huyện Yên Thành đã có tên là “Trung tâm Bóng đá trẻ SLNA tại Yên Thành” nhưng vẫn chưa có sân tập chính thức nên thầy trò cứ phải di chuyển khi thì tập ở sân vận động huyện, lúc lại thuê sân của các trường học hoặc các sân vận động tư nhân khác trên địa bàn thị trấn Yên Thành và các xã lân cận.

Những thành tích ấn tượng

Khó khăn là vậy, nhưng niềm đam mê bóng đá đã giúp Trần Minh Châu cùng các học trò vượt qua những khó khăn trong tập luyện. Mỗi khi đưa các học trò tham gia giải Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An hay các giải đấu cấp tỉnh khác, Trần Minh Châu vừa là huấn luyện viên, vừa giữ vai trò “bảo mẫu” lo cho các cầu thủ nhí về mọi mặt.

Các đội bóng do anh dẫn dắt thuộc những lứa cầu thủ khác nhau luôn đoàn kết như một gia đình, cùng hướng đến những chiến thắng. Tiêu biểu như thành tích ấn tượng vô địch Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ở cả lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng vào các năm 2011 và 2028; giải Nhất Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An môn bóng đá cấp tiểu học, Vô địch Cúp HUDA tỉnh Nghệ An…

Anh Trần Minh Châu cùng các học trò trước trụ sở của CLB Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Trong quá trình tìm kiếm, tuyển chọn, huấn luyện, Trần Minh Châu đã giới thiệu rất nhiều cầu thủ xuất sắc để CLB Sông Lam Nghệ An tiếp tục đào tạo và tỏa sáng ở các giải đấu chuyên nghiệp như Võ Đức Anh (Vua phá lưới giải U9 toàn quốc năm 2022), Nguyễn Tiến Hoàng (cầu thủ tiêu biểu giải U9 toàn quốc năm 2023), Vương Văn Tùng (cầu thủ xuất sắc nhất giải U15 toàn quốc 2022), Nguyễn Đức Trầm (cầu thủ xuất sắc nhất giải U13 toàn quốc năm 2022)... và đặc biệt là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh - 2 cầu thủ từng tỏa sáng tại giải U23 châu Á năm 2018 và các giải đấu quốc tế khác.

Ngoài bóng đá nam, Trần Minh Châu còn làm công tác huấn luyện, đào tạo trẻ cho các trung tâm đào tạo bóng đá nữ trong cả nước như: Than Quảng Ninh, Phong Phú Hà Nam, Hà Nội, Thái Nguyên… Hiện nay, trong đội tuyển trẻ quốc gia có nhiều cầu thủ từng là học trò của anh như: Hồng Xinh (U17), Ngọc Ánh, Thùy Linh, Ánh Dương (U15 Quốc gia)...

Ngoài bóng đá nam, Trần Minh Châu còn làm công tác huấn luyện, đào tạo trẻ cho các trung tâm đào tạo bóng đá nữ. Ảnh: Minh Quân

Đến nay, không biết Trần Minh Châu đã “chắp cánh” cho bao lứa cầu thủ trẻ của huyện nhà bay xa, chỉ biết rằng, những tấm Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành trong tỉnh tặng đội bóng đá thiếu niên, nhi đồng của huyện qua các thời kỳ đã treo chật kín căn phòng nhỏ của anh, trong đó có Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục, thể thao vì đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển phong trào thể dục, thể thao.

Trần Minh Châu và các thành tích giành được cùng các đội bóng nhí huyện Yên Thành. Ảnh: NVCC

Ngoài huấn luyện bóng đá thiếu nhi, Trần Minh Châu còn nhận làm thêm công việc huấn luyện cho các cơ quan và doanh nghiệp tham gia các giải đấu bóng đá phong trào trên địa bàn huyện. Và cuối tháng 10 này, anh là huấn luyện viên trưởng của đội bóng đá Yên Thành tham gia giải bóng đá 8 đội mạnh tỉnh Nghệ An chào mừng thành lập Liên đoàn Bóng đá Nghệ An.

Trần Minh Châu (ngoài cùng bên trái) theo dõi các học trò tại một giải bóng đá ở huyện. Ảnh: NVCC

Mỗi lần các học trò cũ về quê, họ lại cùng người thầy thuở ấu thơ của mình ra sân tập để ôn lại chuyện cũ. Những lúc như vậy, họ lại thấy Trần Minh Châu đăm chiêu, trăn trở, mong muốn cơ sở vật chất cho Trung tâm Tìm kiếm và Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tại huyện Yên Thành được cải thiện, mong muốn có người tâm huyết kế nghiệp để tiếp tục dẫn dắt phong trào bóng đá trẻ của huyện nhà, để các đội bóng nhí của quê lúa Yên Thành duy trì được vị thế tại các giải bóng đá cấp tỉnh./.