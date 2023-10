Thể lệ cuộc thi Ảnh, video clip Khoảnh khắc vàng Báo Nghệ An 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đến thời điểm này, cuộc thi đang bước vào giai đoạn nước rút. Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đến ngày 5/10/2023, cuộc thi đã nhận được gần 600 tác phẩm của các tác giả dự giải.

Dự kiến, chung khảo và lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 10/11, nhân dịp Kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 - 10/11/2023) với nhiều giải thưởng hấp dẫn được trao cho các tác phẩm, tác giả xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải cao tại cuộc thi năm 2022.

Cuộc thi nhằm ghi lại sự kiện, hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp nhất về đất và người Nghệ An. Đối tượng dự thi là tất cả các nhà báo, các cộng tác viên và những người yêu thích hình ảnh báo chí, không giới hạn quốc tịch, không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư.

I. Điều kiện dự thi

1- Đối với Ảnh báo chí:

- Ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất mọi hoạt động của đất nước và con người Nghệ An, có nội dung phù hợp với văn hóa, truyền thống, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

- Ảnh dự thi gửi đến Tòa soạn Báo Nghệ An bằng file ảnh số với định dạng file JPEG có dung lượng nhỏ nhất là 1.MB trở lên.

- Ảnh có kích thước tối thiểu 1.920 Pixels, độ phân giải tối thiểu 300 dpi, độ nén jpg, hoặc dung lượng lớn hơn 1.MB

- Không chấp nhận ảnh dùng kỹ xảo chắp ghép (trừ việc điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, độ nét, cân chỉnh màu sắc).

- Ảnh dự thi: Ảnh đơn hoặc chùm ảnh - phóng sự ảnh (phóng sự không quá 10 ảnh)

- Không giới hạn số lượng ảnh, số lần gửi dự thi của mỗi tác giả.

- Ảnh dự thi phải kèm theo:

+ Tên tác phẩm

+ Họ tên thật tác giả, địa chỉ, điện thoại, e-mail

+ Ảnh phải chú thích rõ ràng, nội dung ảnh, thời gian, địa điểm chụp.

2- Đối với Clip:

- Về thời lượng: Không quá 5 phút.

- Chủ đề: Phản ảnh về các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, các vấn đề đời sống khác…

- Hình thức thể hiện: Clip có thể đọc lời bình hoặc không; bắn chữ ngắn gọn về nội dung chuyển tải; sử dụng tiếng động hiện trường hoặc nhạc nền.

- Tác phẩm phải thể hiện tên tác phẩm, tác giả ở đầu

- Tác phẩm dự thi phải gửi kèm bản text về lời bình (nếu có)

- Các tác giả có tác phẩm dự thi phải đảm bảo hình ảnh, âm nhạc của tác phẩm không vi phạm bản quyền.

- Không giới hạn số lượng, số lần dự thi của mỗi tác giả.

II. Cách gửi tác phẩm dự thi

Tất cả các tác phẩm dự thi, sản xuất và gửi trong thời gian từ 9/11/2022 đến 20/10/2023. Những tác phẩm dự thi đạt yêu cầu sẽ được sử dụng đăng trên Báo Nghệ An, baonghean.vn và kênh youtube Báo Nghệ An (được chi trả nhuận bút theo quy định).

Mọi tác phẩm gửi về bna.pdt@gmail.com, anhbaonghean@gmail.com, hoặc lưu vào đĩa CD qua đường bưu điện (ảnh hợp lệ dựa trên dấu bưu điện), hoặc trực tiếp đến Tòa soạn Báo Nghệ An, số 3, Đại lộ Lê Nin TP. Vinh, Nghệ An (ngoài phong bì đề Tác phẩm dự thi hình ảnh trên Báo Nghệ An lần thứ 11).