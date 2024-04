Trần Đình Tiến - bản hợp đồng đáng 'đồng tiền bát gạo' của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sau gần 14 năm gắn bó với Sông Lam Nghệ An, tiền vệ Trần Đình Tiến đã chia tay đội bóng xứ Nghệ để gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở đầu mùa giải năm nay. Gia nhập đội bóng mới, tiền vệ sinh năm 1998 hy vọng có những bước phát triển mới trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Quả thật, Trần Đình Tiến không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập vào lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bởi lẽ, ở đây có huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, một người cũ của Sông Lam Nghệ An, trợ lý Nguyễn Đức Thắng, cựu huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An và nhiều đồng đội cũ từng khoác áo đội bóng xứ Nghệ. Do đó, Trần Đình Tiến đã nhanh chóng trở thành trụ cột trong đội hình của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trần Đình Tiến ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 2-0 trước Becamex Bình Dương. Ảnh: VPF

Tiền vệ 25 tuổi đã ra sân 13/17 trận đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay, với 942 phút trên sân. Đây chính là mùa giải mà Trần Đình Tiến được ra sân nhiều nhất kể từ khi ra mắt đội 1 đội bóng xứ Nghệ năm 2020.

Không phụ lòng huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, Trần Đình Tiến đã có 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo ở mùa giải năm nay. Anh chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở thời điểm hiện tại.

Đặc biệt hơn, những bàn thắng của Trần Đình Tiến hầu hết đều là những bàn thắng quan trọng mang về 3 điểm cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Đó là những pha lập công duy nhất trong các trận đấu gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai, hay mới đây là bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Becamex Bình Dương.

3/4 bàn thắng của cầu thủ 25 tuổi này trực tiếp mang về 9/17 điểm mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được từ đầu mùa giải, góp phần vào vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V.League. Đây chính là sự hiệu quả mà bản hợp đồng mang tên Trần Đình Tiến đem lại cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công.

Không chỉ hiệu quả trong tấn công, Đình Tiến còn tích cực tham gia phòng ngự. Ảnh: PVF

Tất nhiên, màn trình diễn tốt của Trần Đình Tiến có sự hỗ trợ rất lớn của các đồng đội mới tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đặc biệt là người thầy Nguyễn Thành Công. Trong 8 vòng đấu gần đây tại V.League, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã thi đấu rất chắc chắn và hiệu quả. Họ đã có 4 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Nổi bật trong số đó là 2 trận hòa trên sân Hàng Đẫy trước Câu lạc bộ Hà Nội và Công an Hà Nội, cùng với đó là chiến thắng 2-0 trước Becamex Bình Dương ở vòng đấu vừa qua.

Có thể nói, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói chung và Trần Đình Tiến nói riêng đang có những bước đi đúng đắn ở mùa giải năm nay. Chúc tiền vệ 25 tuổi này sẽ tiếp tục có những trận đấu xuất sắc với đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Thành Công trong thời gian sắp tới.