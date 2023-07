Tuyển nữ Việt Nam có mặt tại New Zealand, bắt đầu kỳ World Cup lịch sử

Trưa 6/7 (giờ địa phương), thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có mặt tại thành phố Napier – nơi sẽ diễn ra trận giao hữu giữa Đội tuyển nữ Việt Nam và Đội tuyển nữ New Zealand, khởi động giai đoạn chuẩn bị cuối cùng hướng đến vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 tại New Zealand và Australia.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua 3 chặng bay: Hà Nội – Changi – Auckland – Napier với tổng thời gian di chuyển gần 24 giờ. Ngay khi nhập cảnh tại sân bay Auckland, Đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự đón tiếp chu đáo từ phía FIFA và ban tổ chức địa phương. Nhờ đó, các thủ tục nhập cảnh diễn ra thuận lợi, tạo điện kiện cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung dễ dàng di chuyển sang chuyến bay nội địa tới Napier.

Rạng sáng nay (giờ Việt Nam), thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt chân tới New Zealand. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam có gần 1 ngày di chuyển mới đặt chân đến New Zealand. Ảnh: VFF

Sau khi ổn định và nghỉ ngơi tại nơi đóng quân, Đội tuyển nữ Việt Nam đã ngay lập tức có buổi tập đầu tiên trên sân McLean Park, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với chủ nhà New Zealand, để làm quen với thời tiết và điều kiện sân cỏ tại đây.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tại Napier.

Nhiệt độ dưới 10 độ C vào buổi tối tại Napier cũng có phần ảnh hưởng tới các cầu thủ, tuy nhiên, toàn đội vẫn rất tích cực và nỗ lực thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của các huấn luyện viên để nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi múi giờ và thời tiết. Với nền tảng thể lực đã được rèn luyện trong các đợt tập huấn vừa qua tại Đức, Ba Lan và thời gian tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường, nhìn chung, toàn đội đang bắt nhịp tốt và hoàn thành các bài tập.

Thời tiết tại Napier ở thời điểm này vẫn có chút lạnh với nhiệt độ khoảng 14 độ C. Ảnh: VFF

Chia sẻ về hành trình vừa qua, Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cho biết: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một lộ trình theo đúng kế hoạch đề ra. Dù Đội tuyển nữ Việt Nam đến sớm hơn so với thời gian quy định của Vòng Chung kết bóng đá nữ thế giới 2023, nhưng FIFA và ban tổ chức địa phương đã cử nhiều cán bộ đón tiếp đội nhiệt tình, sắp xếp và bố trí để đội tiếp tục chặng bay tới Napier, chuẩn bị cho trận giao hữu vào ngày 10/7 giữa Đội tuyển nữ Việt Nam và Đội tuyển nữ New Zealand. Các cầu thủ đều có ý thức chủ động trong di chuyển, ăn uống và chuẩn bị các trang thiết bị giữ ấm để không bị bất ngờ với thời tiết lạnh tại đây”.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho các học trò tập các bài tập cảm giác bóng. Ảnh: VFF.

Buổi tập chiều nay diễn ra nhanh trong vòng 1 tiếng với các bài tập cảm giác bóng. Ngày mai, toàn đội sẽ có 2 buổi tập sáng và chiều để tăng cường thể lực và lấy lại trạng thái tốt nhất cho hành trình sắp tới.

Tại New Zealand, tuyển nữ Việt Nam có thêm 2 tuần chuẩn bị, với 2 trận tổng duyệt gặp New Zealand (10/7) và Tây Ban Nha (14/7). So với Việt Nam, thời tiết tại New Zealand khá lạnh. Các cầu thủ đều được chuẩn bị áo ấm để giữ nhiệt cơ thể khi tập luyện, thi đấu. Trước khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có mặt ở New Zealand, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cử đội tiền trạm để kiểm tra, khảo sát khách sạn, sân tập, di chuyển./.