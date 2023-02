U17 Sông Lam Nghệ An sẽ xoay vòng lực lượng ra sao cho trận đấu lượt về gặp U17 Hưng Yên?

(Baonghean.vn) - U17 Sông Lam Nghệ An đang giành lợi thế lớn trong cuộc đua tiến đến vòng chung kết U17 Quốc gia 2023. Chỉ phải gặp đối thủ không quá mạnh – U17 Hưng Yên trong trận đấu lượt về, nhiều khả năng huấn luyện viên Phan Tiến Hoài sẽ thực hiện việc xoay vòng lực lượng.

Nhận diện U17 Hưng Yên

Tham gia vòng loại U17 Quốc gia 2023, Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng B cùng với U17 Hưng Yên, U17 Thanh Hóa, U17 Phú Thọ, U17 Hà Nội. Sau khi kết thúc lượt đi, đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài giành toàn thắng, xếp đầu bảng, ghi được 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn.

Đối thủ tại trận lượt về đầu tiên của Câu lạc bộ thành Vinh là U17 Hưng Yên. Đội bóng này mới chỉ giành được 1 trận hòa trước U17 Phú Thọ. Mới đây, ở lượt đấu đầu tiên của lượt về U17 Hưng Yên tiếp tục để thua U17 Thanh Hóa với tỷ số 1-4. Vì vậy, có thể nói Hưng Yên không còn cơ hội để cạnh tranh cho chiếc vé đi tiếp.

Nhớ lại trận đấu lượt đi, U17 Sông Lam Nghệ An đã dễ dàng đánh bại U17 Hưng Yên với tỷ số đậm 4-1. Trong trận đấu đó, U17 Sông Lam Nghệ An đã không mấy khó khăn để làm chủ hoàn toàn thế trận và có được bàn thắng dẫn trước ngay ở phút thứ 9 của trận đấu do công của Bùi Thanh Đức. 8 phút sau đội trưởng Nguyễn Trọng Tuấn gia tăng cách biệt cho đội bóng xứ Nghệ bằng cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ Trọng Sơn tiếp tục lập thêm 2 siêu phẩm để ấn định chiến thắng 4-1 cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Trong trận này, các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã triển khai các đường tấn công khá đa dạng, các bàn thắng đến từ nhiều cách lên bóng khác nhau. Trong đó, các cầu thủ xứ Nghệ có sự đan xen nhịp nhàng trong tấn công trung lộ và lên bóng từ hai biên. Điều này khiến đối thủ lúng túng và hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Bên kia chiến tuyến U17 Hưng Yên với lực lượng lấy từ U16 PVF. Vì vậy, đội bóng này khá non về kinh nghiệm trận mạc. Vì thế, trong cuộc đối đầu với U17 Sông Lam Nghệ An ở lượt đi họ hầu như chỉ biết chống đỡ, có chăng chỉ là những pha phản công yếu ớt và không đủ quân số để có thể gây khó cho thủ môn Trương Gia Huy. Bàn thắng của Hưng Yên ghi được trong trận này đến từ quả phạt đền mà họ tạo được sau khi Sông Lam Nghệ An đã ghi 3 bàn cách biệt.

Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài cho biết: “U17 Hưng Yên thực chất là thuộc đội U16 PVF. Đội bóng này có lối chơi khá gắn kết. Các cầu thủ của họ có kỹ thuật cơ bản tương đối đồng đều. Tuy nhiên, do các em nhỏ hơn 1 tuổi, nên còn thiếu kinh nghiệm và phong độ chưa thật ổn định. Vì vậy, U17 Hưng Yên chưa có được kết quả như mong muốn".

Nhìn vào màn thể hiện của U17 Hưng Yên, chúng ta hoàn toàn có thể nhận định, đây là đối thủ dưới cơ so với U17 Sông Lam Nghệ An. Trước một đội bóng không được đánh giá cao, nhiều khả năng huấn luyện viên Phan Tiến Hoài sẽ tiếp tục cho các cầu thủ nhập cuộc chủ động và dâng cao tấn công ngay từ đầu.

Nhà cầm quân U17 Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu: “Trong các buổi tập trước trận đấu đầu tiên tại lượt về, tôi luôn nhắc nhở các học trò phải chơi quyết tâm, không được chủ quan trước bất cứ đối thủ nào. Để thực hiện được mục tiêu giành vé chính thức vào vòng chung kết, U17 Sông Lam Nghệ An phải giải quyết từng trận một. Và trước đối thủ U17 Hưng Yên chúng tôi quyết sẽ giành 3 điểm”.

Thực hiện xoay vòng lực lượng

Mang đến Vòng loại U17 Quốc gia 2023 lần này, U17 Sông Lam Nghệ An đăng ký 28 cầu thủ. Trong đó có 6 em được bổ sung từ U16 Sông Lam Nghệ An, gồm Trần Quốc Hòa, Nguyễn Tấn Minh, Vương Quốc Dũng, Minh Hợi, Trần Công Đạt và thủ môn Bảo Ngọc. Đây là những cầu thủ đầy triển vọng, năm 2022 đã giành được chức vô địch U15 Quốc gia. Bên cạnh đó, lứa cầu thủ sinh năm 2006, cũng khá nổi trội với những cái tên đã được gọi vào đội tuyển U16 Quốc gia như Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Trọng Tuấn, Phùng Văn Nam, Phạm Nguyễn Quốc Trung... Chính vì vậy, nhân sự của U17 Sông Lam Nghệ An tham gia giải lần này có chất lượng khá đồng đều.

Tại vòng loại U17 Quốc gia 2023, các đội đều phải thi đấu lượt đi và về (cụ thể đá 8 trận). Vì thế, nhằm đảm bảo thể lực, tránh những chấn thương không đáng có cho các cầu thủ, đòi hỏi huấn luyện viên Phan Tiến Hoài sẽ phải tính toán để xoay vòng lực lượng.

Theo thông tin, một số cầu thủ của U17 Sông Lam Nghệ An đang bị đau nhẹ, có dấu hiệu căng cơ. Đặc biệt, đội trưởng Nguyễn Trọng Tuấn bị giãn dây chằng háng. Chính vì thế, nhiều khả năng trong trận gặp U17 Hưng Yên một số cầu thủ đá chính trong trận thắng U17 Hà Nội sẽ được nghỉ để dưỡng sức cho lượt đấu tới.

Nói về vấn đề này, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài cho hay: “Chúng tôi sẽ thực hiện việc xoay vòng lực lượng trong trận đấu đầu tiên của lượt về. Trong đội hình của U17 Sông Lam Nghệ An có một số em đang đau nhẹ và chúng tôi không mạo hiểm để các em ra sân”.

Thiếu Trọng Tuấn là một bất lợi cho tuyến giữa của U17 Sông Lam Nghệ An, nhưng rất may cho đội bóng xứ Nghệ khi Lê Đình Long Vũ đã có thể trở lại sau quãng thời gian phải dưỡng thương. Ở trận đấu với U17 Hà Nội, cầu thủ này được bó vào trung lộ để chơi thay vị trí của Trọng Tuấn. Số 16, Sông Lam Nghệ An có màn “solo” đẳng cấp, làm tung lưới đối thủ. Vì vậy, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể yên tâm với lực lượng U17 Sông Lam Nghệ An hiện có.

Với những gì U17 Hưng Yên đã thể hiện, có thể khẳng định rằng sẽ không quá khó khăn để U17 Sông Lam Nghệ An giành được 3 điểm trọn vẹn. Nếu tiếp tục thắng ở trận đấu này, đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài sẽ tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua vào vòng chung kết.