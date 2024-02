Bộ Công an thông tin về biển số xe máy mẫu cũ 5 số gắn với 1 chữ cái

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Nhiều người băn khoăn, xe máy cũ có biển số xe 5 số gắn với 1 chữ cái được định danh hay không? Bộ Công an lên tiếng trả lời vấn đề này.

Mẫu biển số xe mẫu cũ.

Theo quy định tại Thông tư 24/2023 của Bộ Công an có quy định rõ về màu sắc, series của từng loại biển số xe được cấp từ ngày 15.8.

Với biển số cấp cho xe máy sẽ có sự thay đổi so với trước đây. Theo đó, biển số xe máy có nền màu trắng, chữ và số màu đen, series biển số sẽ sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z. Đây là biển xe máy cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước.

Biển số mới cấp cho xe máy của người dân sẽ có 2 chữ cái liền nhau thay vì gồm 1 chữ số kết hợp với 1 chữ cái như trước.

Không ít người dân bày tỏ mẫu biển xe máy cũ không giống định dạng mẫu mới có định danh biển số được không?

Biển số xe máy theo quy định mới.

Liên quan đến vấn đề này mới đây, ông Mai Hoàng Trung phản ánh, ngày 7.11.2023, Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành Công văn số 5080/C08-P4 quy định với biển 5 số có ký hiệu theo dạng 29C3, 41A1... thu hồi sẽ bị mất (theo Khoản 5 Điều 37).

Ông Trung cho rằng, nếu quy định như thế sẽ trái với Khoản 1 Điều 39 Thông tư số 24/2023/TT-BCA: Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

“Biển số xe cũng là tài sản của người dân, việc quy định như trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của hàng ngàn người dân sở hữu”, ông Trung bày tỏ.

Ông Trung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét vấn đề nêu trên.

Trả lời vấn đề này (ngày 13.2) Bộ Công an cho biết, căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1.7.2023 quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới: Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư này.

Tại Khoản 1 Điều 39 về Điều khoản chuyển tiếp có quy định: Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Do vậy, đối với biển 5 số trước ngày Thông tư số 24/2023/TT-BCA (15/8/2023) có hiệu lực mà chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số thì cơ sở dữ liệu đăng ký của Bộ Công an sẽ tự động định danh biển số cho chủ xe thông qua mã định danh của chủ xe. Hiện nay, việc đăng ký, cấp biển số định danh thực hiện bình thường, không có vướng mắc gì.