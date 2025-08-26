Chính quyền 2 cấp Nghệ An phát huy 4 tại chỗ cùng nhân dân chống cuồng phong KAJIKI

Đêm 24/8, khi bão số 5 trở thành cuồng phong, Thủ tướng Phạm Minh Chính lập tức bay vào Nghệ An, quyết định thành lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4; họp khẩn với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh triển khai các phương án phòng chống bão. Sau cuộc họp chớp nhoáng, Thủ tướng Chính phủ lập tức xuống vùng biển phường Cửa Lò, điểm đậu tàu thuyền ở Nghi Quang để kiểm tra, chỉ đạo. Trong đêm, tại điểm neo đậu tàu thuyền, Thủ tướng nhấn mạnh: "Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết". Là người phụ trách Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ trong phòng chống bão số 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà liên tục có mặt tại các vùng xung yếu để chỉ đạo các địa phương phòng chống bão, đảm bảo an toàn cho người dân. Trong ảnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân đi sơ tán, tránh, trú bão. Ảnh: Phạm Bằng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn tại phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Võ Thị Minh Sinh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra khu vực neo đậu tàu, thuyền của người dân. Ảnh: Mai Hoa Phát huy hiệu quả của chính quyền 2 cấp, thực hiện chỉ đạo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các xã, phường đã nhanh chóng kích hoạt "4 tại chỗ" để cùng nhân dân phòng chống bão. Hàng trăm chiến sĩ Công an Nghệ An đã xuất kích đến các vùng xung yếu để giúp dân. Các đồn biên phòng ven biển nhanh chóng bắn pháo hiệu, kêu gọi tàu, thuyền trở về nơi tránh, trú. Đến chiều 24/8, hầu hết các tàu thuyền và ngư dân Nghệ An đều đã về nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Thành Duy Với mệnh lệnh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân, các phường, xã ở Nghệ An đã di chuyển hàng ngàn hộ dân ra khỏi những vùng nguy hiểm. Trong ảnh, công an phường Thành Vinh giúp người dân di tản khỏi chung cư cũ. Ảnh: Quang An Lực lượng dân quân đưa bà Hoàng Thị Hành (90 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mượn (85 tuổi) trú tại phường Cửa Lò đi tránh, trú bão. Ảnh: Đình Tuyên Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân chằng néo tàu thuyền vào nơi tránh trú. Nhờ làm tốt công tác dự báo và ứng phó nên Nghệ An gần như không bị thiệt hại nặng về tàu thuyền do bão số 5. Tại các vùng xung yếu khác trên toàn tỉnh, chính quyền và nhân dân cũng chủ động 4 tại chỗ trong phòng chống bão. Nhiều tình huống phát sinh được lãnh đạo các xã xử lý nhanh, hiệu quả. Tại xã Lam Thành, khi nhận được tin báo có 5 người dân bị mắc kẹt giữa bãi bồi sông Lam, ông Nguyễn Hữu Hà - Chủ tịch UBND xã Lam Thành đã lập tức trưng dụng sà lan cỡ lớn, cùng với lực lượng chức năng trực tiếp ra bãi bồi cứu người bị cô lập. Ngay sau khi bão tan, lãnh đạo tỉnh cùng chính quyền các xã, phường nhanh chóng toả về các địa phương, cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả bão số 5 tại Cảng Cửa Lò. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, bão số 5 đã gây ra những thiệt hại đáng kể trên nhiều lĩnh vực, tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 846 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác ứng phó nên Nghệ An không xảy ra thiệt hại về người trong và sau bão. Đây cũng là minh chứng cho sự quyết liệt, hiệu quả của chính quyền 2 cấp trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp, nhất là thiên tai, bão lũ. Trong ảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Kim Liên và các sở, ngành về phương án khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Thành Duy
