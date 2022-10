Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và các địa phương tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp, có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm kiến nghị của các doanh nghiệp theo phương châm tăng cường giải pháp, giải quyết, hạn chế giải trình, giải thích.

Ngày 6/10/2022, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị giao ban với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp.

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giải quyết các vướng mắc khó khăn của các doanh nghiệp; Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp báo cáo các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; ý kiến trả lời của các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan; đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận giao các sở, ngành, đơn vị và các địa phương trong thời gian tới tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp, có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm kiến nghị của các doanh nghiệp theo phương châm tăng cường giải pháp, giải quyết, hạn chế giải trình, giải thích.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính; sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển và thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước; nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm, đạo đức công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết công việc trên môi trường số, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xử lý nghiêm công chức nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

- Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì khâu nối với VCCI Nghệ An, Hiệp hội doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để giao các ngành, địa phương giải quyết; Theo dõi quá trình giải quyết của các sở, ngành, địa phương; tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp giao ban định kỳ và các cuộc họp đột xuất khi cần để xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành để giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp; báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết kiến nghị của các sở, ngành, địa phương và gửi Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch để theo dõi, tổng hợp.

- Đề nghị VCCI Nghệ An, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp tiếp tục nắm bắt, đề xuất với tỉnh (qua Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch) các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để tháo gỡ, giải quyết.

Về các kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp:

1. Kiến nghị của Công ty CP Tổng hợp vật liệu Trường An và Công ty CP Đầu tư xây dựng 379 về việc giải phóng mặt bằng phần diện tích đất đang bị người dân tái lấn chiếm tại Khu A - Khu Công nghiệp Nam Cấm:

Giao Ban quản lý KKT Đông Nam chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện Nghi Lộc rà soát tất cả các khó khăn, vướng mắc; chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, phương án giải quyết cụ thể để tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp trước ngày 20/10/2022.

2. Kiến nghị của Công ty CP Hùng Hưng, Công ty TNHH Văn Minh và Công ty cổ phần may Minh Anh - Đô Lương liên quan đến tiền thuê đất:

Thẩm quyền xem xét, giải quyết việc miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thuộc cơ quan thuế. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp về việc miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo đúng tình hình thực tế và quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2022.

3. Kiến nghị của Công ty CP Xây dựng 16 Vinaconex về việc giải quyết các sai phạm về thu tiền sử dụng đất tại Dự án Khu nhà ở liền kề tại phường Trường Thi, thành phố Vinh:

Hiện nay vụ việc đang được Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý và thực hiện quy trình tố tụng. Sau khi có kết quả bản án, các cơ quan liên quan chấp hành thực hiện theo quy định.

4. Kiến nghị của Công ty Xăng dầu Nghệ An:

a) Về việc hoàn trả lại số tiền Công ty Xăng dầu Nghệ An đã chi trả bồi thường GPMB tại khu đất đã được cấp theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 16/06/2016 của UBND tỉnh Nghệ An:

Về nội dung này, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 bố trí 369,6 triệu đồng cho Công ty Xăng dầu Nghệ An để hoàn trả giá trị còn lại của tiền thuê đất.

b) Về thủ tục cấp đổi lại giấy đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực của Dự án Cửa hàng xăng dầu Nghi Phong, huyện Nghi Lộc:

Đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch và các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết cho doanh nghiệp trước ngày 30/10/2022.

5. Kiến nghị của Công ty cổ phần tàu cuốc và xây lắp Nghệ An về việc điều chỉnh giá thuê đất phù hợp thực tế giá trị khu đất đã được quy định tại bảng giá đất thành phố Vinh giai đoạn 2020 - 2024:

Việc thu tiền thuê đất là đúng quy định; tại phiên họp ngày 03/6/2022, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thống nhất giữ nguyên mức giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-ƯBND ngày 19/11/2020. Vì vậy, đề nghị Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

6. Kiến nghị của Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An về việc giải phóng mặt bằng và bàn giao tài sản hạ tầng KCN Nam Cấm cho công ty để thực hiện phương án kinh doanh:

Giao Ban quản lý KKT Đông Nam tổng hợp, đưa nội dung vào cuộc họp cùng với nội dung tại mục 5.1 nêu trên, báo cáo UBND tỉnh giải quyết.

7. Kiến nghị của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan về việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện và được thụ hưởng mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định RCEP:

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, đề nghị Cục Hải quan tỉnh kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục liên quan theo quy định.

8. Kiến nghị của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh về việc đẩy nhanh hoàn thành bến cá mới cùng các hạ tầng liên quan để sớm di dời toàn bộ tàu cá của ngư dân đang neo đậu trong khu vực cảng Cửa Lò và bố trí quy hoạch vùng đổ vật chất sau khi nạo vét để thuận lợi cho việc duy tu và khai thác cảng biển, phục vụ tốt hơn cho tàu ra vào cảng:

Hiện nay, bến cá Nghi Tân, bến cá Nghi Thủy đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cho các tàu cá trên địa bàn thị xã Cửa Lò và các địa phương vào neo đậu, bốc dỡ hàng hóa.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh hướng dẫn các tàu cá của ngư dân cập cảng và neo đậu theo đúng quy định.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò tham mưu UBND tỉnh tiếp tục làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải để triển khai nạo vét luồng lạch từ khu vực bến cá Nghi Tân đến luồng cảng Cửa Lò.

9. Một số kiến nghị liên quan đến thủ tục đầu tư của Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, Công ty CP Vật liệu xây dựng Miền Trung:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/10/2022.

10. Một số kiến nghị liên quan đến thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của Công ty CP Xây dựng và Phát triển nông thôn 10, Công ty cổ phần tàu quốc và xây lắp Nghệ An:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính tổ chức rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án theo nguyên tắc:

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công tập trung: Chỉ thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh từ ngày 31/12/2014 trở về trước theo đúng quy định. Dự án sử dụng nguồn vốn thuộc cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm trả nợ.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn khác ngoài nguồn vốn đầu tư công tập trung thuộc thì nghĩa vụ trả nợ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

11. Kiến nghị của Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU), Công ty TNHH MML FARM Nghệ An về việc tu sửa hoặc đổ nhựa đoạn đường ĐT 531C từ Km0 đến Km 6+100 để đảm bảo an toàn giao thông và vận chuyển nông sản phục vụ dân sinh, vận chuyển mía, nông sản, trang trại chăn nuôi lợn Masan:

Đối với đoạn đường nêu trên, Sở Giao thông vận tải báo cáo vẫn duy trì duy tu bảo dưỡng thường xuyên và dự kiến đưa đoạn đường trên vào Kế hoạch nâng cấp, sửa chữa trong năm 2023.

Giao Sở Giao thông vận tải thông tin để doanh nghiệp biết và chủ động trong quá trình triển khai sản xuất, kinh doanh. Tránh kiến nghị lặp đi lặp lại nhiều lần.

12. Kiến nghị của Công ty CP Thủy sản Nghệ An yêu cầu Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện đúng quy định pháp luật các nội dung sau: (1) Di dời Hệ thống đường dây điện trả lại mặt bằng để Công ty triển khai dự án đúng tiến độ; (2) Hoàn trả tiền phí sử dụng đất theo diện tích hành lang an toàn lưới điện do lắp hệ thống đường dây điện trên đất công ty tính từ khi xây dựng đến nay; (3) Bồi hoàn thiệt hại vật chất, thiệt hại kinh tế do dự án chậm tiến độ thi công:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và UBND thị xã Cửa Lò rà soát hồ sơ quy hoạch, hồ sơ thuê đất của dự án; tổ chức kiểm tra thực tế dự án, làm việc với Công ty CP Thủy sản Nghệ An để xác định, thống nhất trách nhiệm của các bên liên quan và giải pháp thực hiện. Hoàn thành trước ngày 15/11/2022.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban với Hiệp hội doanh nghiệp và các Hội doanh nghiệp tỉnh. UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan biết, phối hợp tổ chức thực hiện./.