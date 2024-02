Chuyện ‘vua phủi' Quang Tình

(Baonghean.vn) - Danh thủ Nguyễn Quang Tình từng là nhà vô địch V.League 2011 trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Hình ảnh của một tiền vệ tài hoa đã in đậm trong ký ức của nhiều cổ động viên. Giờ đây, sau giải nghệ cầu thủ này còn được khán giả yêu bóng đá đặt biệt danh “Vua phủi”.

Cháy bỏng một đam mê

Khu đất cuối làng, nơi lũ trẻ ở xã nghèo thuần nông Minh Sơn, huyện Đô Lương, chăn trâu, thả bò, cũng là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê chơi bóng của Quang Tình. Cũng từ những thửa đất nhấp nhô ấy đã “phát lộ” tố chất của cầu thủ sinh năm 1987 mà sau này trở thành nhà vô địch của Giải Bóng đá Quốc gia Việt Nam...

Quang Tình trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Vào năm 1998, khi nhận thấy bóng đá quan trọng như bữa ăn, thức uống không thể thiếu mỗi ngày, Quang Tình quyết định rời làng lên thị trấn tham gia lớp bóng đá cộng đồng của huyện. Cậu bé ấy nuôi ước mơ được tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Sau khi lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên lớp năng khiếu bóng đá huyện, ngày ngày Tình phải đạp xe gần 12 km từ nhà tới thị trấn để tập luyện.

Đến với Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, Quang Tình như cảm nhận được sức hấp dẫn, bầu không khí rực lửa và cơ hội khẳng định tài năng mà giải đấu này mang lại. Ngày đó dù chưa ý thức tương lai nghề nghiệp, nhưng Tình hiểu rằng, để tiếp tục được theo đuổi niềm đam mê với trái bóng, bản thân phải tạo ra dấu ấn tại giải đấu này.

Đem ý chí gắn lên đôi chân, Tình ra sân mang trong mình niềm khát khao cháy bỏng. Những bước chạy thần tốc, những pha đảo người mê đắm đã tạo ra nỗi khiếp sợ cho hàng thủ của đối phương.

Nguyễn Quang Tình được đặt biệt danh "vua phủi" xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh

Trong màu áo đội tuyển Nhi đồng Đô Lương, sự xuất sắc của Nguyễn Quang Tình đã góp công lớn vào chức vô địch của đội nhà. Với màn trình diễn ấn tượng, Tình đã lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Cao Phi Đại (huấn luyện viên lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An). Không lâu sau, Quang Tình được khoác trên mình chiếc áo vàng truyền thống của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Cũng từ đây, Quang Tình đã cùng với các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An gặt hái nhiều thành tích cao tại các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Đặc biệt, Quang Tình đã cùng U15, U17, U19 Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch tại Giải Bóng đá U15, U17, U19 Quốc gia.

Với những dấu ấn tạo được từ cấp độ đội trẻ, năm 2007, Quang Tình được đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An để thi đấu tại Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia.

Nhà vô địch V.League

Ở Sông Lam Nghệ An, đối với đồng đội, Quang Tình là người giàu nghị lực, ý chí vượt khó, không chịu khuất phục trước mọi khó khăn.

Mùa giải 2011, Quang Tình được huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng bố trí chơi trong vai trò tiền vệ trung tâm. Với lối chơi kỹ thuật, ngẫu hứng, nhưng không kém phần hiệu quả, anh đã cùng đồng đội mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, nghẹt thở, cống hiến cho người hâm mộ xứ Nghệ. Với những đóng góp của Quang Tình cùng sự xuất sắc của toàn đội, Sông Lam Nghệ An đã lần thứ 2 bước lên ngôi vương tại Giải Bóng đá vô địch Quốc gia Việt Nam năm 2011.

Trong sự nghiệp của mình, cầu thủ Nguyễn Quang Tình đã gặt hái được nhiều thành tích. Trong đó, nổi bật là Cúp vô địch V.League (năm 2011) và vô địch Cúp Quốc gia (năm 2010 và 2011). Ảnh: NVCC

Ngoài chức vô địch V.League 2011, trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại sân Vinh, Quang Tình còn gặt hái thêm khá nhiều danh hiệu, như chức Vô địch Cúp Quốc gia 2010, Siêu Cúp Quốc gia 2011. Năm 2015, Quang Tình chính thức trở thành thủ quân của đội bóng xứ Nghệ.

Khi đã sở hữu được những danh hiệu cao quý nhất của một cầu thủ, năm 2016, Quang Tình quyết định rời đội bóng quê hương để tìm đến những thử thách mới trong sự nghiệp. Cần Thơ là điểm dừng chân tiếp theo của tiền vệ gốc Đô Lương. Tại câu lạc bộ mới, Quang Tình nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi và trở thành trụ cột mới trong màu áo đội bóng xứ Tây Đô.

Năm 2019, sau khi hết hợp đồng với Câu lạc bộ Cần Thơ, Quang Tình trở lại thi đấu cho Sông Lam Nghệ An thêm 2 mùa giải và chính thức giã từ sự nghiệp tại đội bóng quê hương.

“Vua phủi”

Khi còn thi đấu đỉnh cao cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Quang Tình đã được thử sức với môi trường bóng đá phong trào. Tại giải đấu đầu tiên, Quang Tình chơi cho Câu lạc bộ bóng đá Văn Minh. Tiền vệ sinh năm 1987 trình diễn lối chơi đầy ma mị, nhưng không kém phần hiệu quả, qua đó, giúp đội bóng của “bầu Văn” giành chức vô địch. Giải đấu này cũng là tiền đề để sau khi giải nghệ, Quang Tình chính thức bước sang sân chơi phủi...

Gác lại kế hoạch thi đấu chuyên nghiệp, giờ đây, Nguyễn Quang Tình dành trọn tâm huyết để truyền nhiệt đam mê cho các em nhỏ yêu bóng đá. Ảnh: NVCC

Với tố chất thiên bẩm của một tiền vệ trung tâm, cầu thủ gốc Đô Lương gây tiếng vang lớn tại các giải đấu phong trào lớn, nhỏ trên khắp cả nước. Giới chuyên môn đánh giá, Quang Tình là cầu thủ có bộ kỹ năng xử lý điêu luyện, với lối tư duy nhạy bén, có thể thích ứng rất nhanh với các đội bóng khác nhau. Bên cạnh đó, cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An còn có thể nhìn thấy được những ưu điểm của đồng đội để từ đó phát huy hết năng lực, sức mạnh của họ.

Quang Tình đã “làm mưa, làm gió” ở tất cả các giải đấu phủi anh từng tham gia. Cầu thủ này đã đoạt nhiều chức vô địch tại Giải SPL, HPL (giải phủi danh tiếng nhất Việt Nam) cùng các đội bóng khác nhau. Đặc biệt, với màn trình diễn chói sáng, Quang Tình được khán giả đặt biệt danh “Vua phủi” xứ Nghệ.

Tại Giải Bóng đá Bắc miền Trung S3 – 2024, khi Quang Tình ghi bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 cho FC Phương Huy trước Hiếu Hoa Quahaco, bình luận viên đã hết lời ca ngợi: “Nếu cầu thủ khác đó sẽ chỉ là cơ hội, nhưng với Quang Tình đó dĩ nhiên là bàn thắng”. Trong tình huống đó, từ pha chuyền bóng của đồng đội, Quang Tình đã chọn vị trí hợp lý và thực hiện cú vô lê bóng sống, từ góc khá hẹp. Cú ra chân hoàn hảo của Quang Tình đã khiến cho thủ môn đối phương trở nên bất lực.

Bàn thắng này sau đó được chia sẻ rầm rộ trên không gian mạng và được một khán giả không tiếc lời ngợi khen khi cho rằng, Quang Tình không những là “Vua phủi” xứ Nghệ mà có thể gọi là “Vua phủi” Việt Nam.

Sau khi giải nghệ, ngoài đầu quân cho các đội bóng phủi để thoả niềm đam mê và có thêm thu nhập, Quang Tình còn kinh doanh ở nhiều lĩnh vực: Mở cửa hàng kinh doanh trang phục, dụng cụ thể thao; thành lập Trung tâm Bóng đá cộng đồng tại thành phố Vinh và nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh; thành lập Trung tâm Truyền thông QNT… Những hoạt động đều tay, trải rộng trên các lĩnh vực giúp Quang Tình có sự ổn định vững bền về kinh tế. Bên cạnh đó, anh cũng đã góp phần tạo thêm việc làm cho nhiều bạn bè, đồng nghiệp khác./.