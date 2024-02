Công an Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đoàn công tác Công an Nghệ An do đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Hồ Hưng

Dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh của Người, đoàn đại biểu Công an Nghệ An bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang.

Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Công an tỉnh Nghệ An đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tổng kết phong trào thi đua năm 2023, Công an Nghệ An vinh dự năm thứ 09 liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm thứ 08 liên tiếp xếp thứ Nhất toàn lực lượng về công tác cải cách hành chính… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên cuộc sống, có rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ.

Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồ Hưng

Đoàn đại biểu Công an Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; mang hết tâm sức, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó, gương mẫu, tiên phong, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đổi mới toàn diện các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cùng ngày, đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Hồ Hưng

Đoàn đại biểu Công an Nghệ An báo công tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Hồ Hưng

Đoàn cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn. Đồng chí là người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân. Trên cương vị công tác, đồng chí đã có những cống hiến to lớn cho cách mạng, sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.