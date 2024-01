Công an tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, trao thưởng Tổ 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Chiều 28/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, trao thưởng Tổ 373 Công an tỉnh. Dự buổi lễ có Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Buổi lễ gặp mặt, trao thưởng vào chiều 28/1. Ảnh: Đ.C

Với quan điểm “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, để tăng cường công tác bảo vệ Tết Nguyên đán 2024, Giám đốc Công an tỉnh quyết định tổ chức ra quân triển khai cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang của Tổ công tác 373, bắt đầu từ ngày 22/01/2024 (ngày 12/12 âm lịch năm Quý Mão) đến ngày 22/02/2024 (ngày 13/01 âm lịch năm Giáp Thìn). Trong đó, thành lập 6 Tổ 373 Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã thành lập ít nhất 2 Tổ 373; riêng Công an thành phố Vinh thành lập ít nhất 3 Tổ 373.

Qua 1 tuần triển khai thực hiện cao điểm, các Tổ 373 Công an tỉnh đã tổ chức hơn 720 lượt CBCS tham gia thực hiện nhiệm vụ. Kiểm tra hơn 2.000 lượt phương tiện tham gia giao thông. Kết quả: Xử phạt 18 trường hợp lỗi vi phạm nồng độ cồn; 4 trường hợp vi phạm không mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe... xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 100 triệu đồng; Thông qua công tác tuần tra đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 5 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; phối hợp bắt 1 đối tượng về hành vi đánh bạc trên mạng.

Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho 6 Tổ 373. Ảnh: Đ.C

Với thành tích bước đầu đạt được, tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho 6 Tổ 373 Công an tỉnh.

Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Khôi

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh biểu dương kết quả bước đầu của Tổ 373 Công an tỉnh trong công tác tuần tra vũ trang, phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó đã tạo điểm nhấn và là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng “thương hiệu", "uy lực” của Tổ tuần tra vũ trang Công an tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các Tổ 373 tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn và triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tại địa bàn thành phố Vinh, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các Tổ 373. Ảnh: Minh Khôi

Các phòng nghiệp vụ chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tăng cường, hỗ trợ các Tổ 373 khi có tình huống phức tạp xảy ra. Ngoài ra, trên cơ sở việc triển khai thực hiện các mặt công tác của đơn vị, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với Tổ 373 Công an tỉnh để triển khai các phương án, kế hoạch bắt giữ, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến, địa bàn…