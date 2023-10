Theo dõi Báo Nghệ An trên

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh, địa phương trên cả nước!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Trước hết, cho phép tôi được thay mặt toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân, và với tư cách cá nhân, một người con của quê hương Nghệ An Xô viết, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của 13 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 317 của Tổng đội TNXP Nghệ An đã hy sinh một cách cao cả vào 6 giờ 10 phút sáng ngày 31/10/1968; kính cẩn nghiêng mình tri ân trước sự hy sinh của các bậc tiền bối để chúng ta có được Tổ quốc, cuộc sống hòa bình và nền độc lập bền vững hôm nay.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Thành Cường

Chúng ta đang có mặt ở đây để cùng làm sáng lên đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng lên chủ nghĩa yêu nước, đã làm cho dân tộc ta trở nên bất diệt.

Ôn lại lịch sử, thời nào nước ta cũng có những con người vô cùng oanh liệt. Nhưng vĩ đại, oanh liệt nhất là từ khi có Đảng, khi nhân dân tiến bước theo con đường mà Bác Hồ đã chọn. Ánh mặt trời chói lọi của chân lý thời đại đã làm bừng thức mọi lòng người, khiến mỗi ngọn núi, dòng sông trầm lắng, buồn đau trong tủi nhục trỗi dậy như những cánh tay thần Phù Đổng vươn mây. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chúng ta đã có một thế kỷ XX toàn thắng trước những đế quốc xâm lược hung bạo nhất, giành độc lập, thống nhất toàn vẹn cho Tổ quốc thân yêu; có một thế kỷ XXI đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện di nguyện, mong muốn tha thiết nhất của Bác, của cả dân tộc.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Clip: Nhóm PV

Hôm nay hiện diện ở đây có các anh, chị, cô, chú từng là đội viên TNXP của Đại đội 317, của nhiều người trong thế hệ vàng thời chống Mỹ. Các cô, chú, anh, chị đã chinh phục những truông đèo, sông sâu, rừng rậm, vốn là biểu tượng của sự xa cách, ngăn trở, thành những con đường ra tiền tuyến với ý chí “địch phá một, ta làm mười,” với ý chí “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; lớp cha trước, lớp con sau đi mãi tới ngày chiến thắng.

Tiểu đội cảm tử (còn gọi Tiểu đội thép), Đại đội 317 đang làm nhiệm vụ ở Truông Bồn. Ảnh tư liệu: Phùng Triệu

Truông Bồn là một biểu tượng sáng ngời của tinh thần Xô viết, của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Điều đặc biệt ở Truông Bồn là Cái Anh hùng, Cái Cao cả, Cái Đẹp đã hòa quyện trong mỗi con người, trong một hành động, khi chỉ vài giây phút nữa là hòa bình; chỉ vài giây phút nữa là cuộc sống giảng đường với tương lai tươi sáng, là đám cưới với hạnh phúc trăm năm, nhưng con người đã lựa chọn sự hy sinh để hạnh phúc ấy, tương lai tươi sáng ấy sớm đến với mọi người.

Sẽ còn nhiều giọt nước mắt nhỏ xuống đất này trong cảm thương, xúc động. Và mãi mãi, tấm gương các liệt sĩ Truông Bồn cho ta một thế đứng làm người cao đẹp, một lựa chọn sống cao cả như Paven Coócsaghin trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy”: Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”.

Sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng mãnh liệt, tài năng và trí tuệ của con người Việt Nam nhằm xây dựng nước ta thành một nước phát triển, nhân dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc vào dịp kỷ niệm 100 năm nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toàn cảnh Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Huy Thư

Những gì chúng ta thấy về sức mạnh của lịch sử, của tinh thần nồng nàn yêu nước, được biểu hiện sinh động ngay lúc này, ngay tại đây; những gì chúng ta chứng kiến về một Nghệ An, cũng như các địa phương khác, đang vươn lên mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực; đặc biệt là những kết quả to lớn trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; là niềm tin, sự kính yêu của Đảng đối với Dân, của Dân đối với Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho ta tin chắc vào sự thành công của sự nghiệp vẻ vang đó! Và chỉ có như vậy, chúng ta mới không phụ lòng trước núi xương, sông máu, để không hoài phí sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông.

* * *

Tưởng nhớ các liệt sĩ Truông Bồn, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nước; thêm một lần chúng ta khẳng định Nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử; thêm một lần thấm thía lời dạy của Bác Hồ: “Ngoài lợi ích của Nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác”; “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”; “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Sức mạnh vượt trội của thời đại Hồ Chí Minh là sức mạnh của Nhân dân, của dân tộc khi có sự lãnh đạo của Đảng, là sức mạnh của văn hóa Hồ Chí Minh, là sự không tách rời của quan hệ máu thịt giữa Dân và Đảng.

Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong về với Truông Bồn. Ảnh: Đình Tuyên

Tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhưng không gì làm thay đổi con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, không gì cản bước được một dân tộc đang đi lên. Sức mạnh lịch sử đang dồn tụ, hồng lên ngày mới. Đảng trong Dân, Dân trong Đảng dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh đang làm mọi nẻo đường quê tưng bừng sức mới, sải cánh tương lai:

“Thời đại lớn cho ta đôi cánh

Không có gì hơn Độc lập Tự do!

Bốn mươi thế kỷ cùng ra trận

Có Đảng ta đây, có Bác Hồ!”.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên nghe cán bộ Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn thuyết minh về lịch sử đấu tranh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ tại "Toạ độ lửa" Truông Bồn và sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc "Tiểu đội thép". Ảnh: M.H

Nhân dịp này, xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, tập thể, cá nhân đã đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần để cùng chung tay với Báo Nhân Dân và tỉnh Nghệ An trong hoạt động tri ân những người có công với nước. Đặc biệt, Ban Tổ chức xin chân thành cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, dù bận rất nhiều công việc đã bố trí thời gian có mặt tại buổi lễ hôm nay, là nguồn động viên to lớn đối với chúng tôi.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và khán giả đang theo dõi chương trình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

-------------

* Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.