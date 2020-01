Cựu giáo viên lừa 'chạy' vào ngành công an chiếm đoạt tiền tỷ

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trương Thị Thu (SN 1959), trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trương Thị Thu là cán bộ hưu trí, từng có thời gian công tác trong ngành giáo dục. Sau khi về hưu, Thu kinh doanh nhà nghỉ và buôn bán.

Trong khoảng giữa năm 2012 đến tháng 3/2017, lợi dụng sự cả tin và nhu cầu xin việc của nhiều người dân, Trương Thị Thu giới thiệu mình có mối quan hệ quen biết với nhiều người có chức, có quyền có thể xin được vào làm việc trong ngành công an, xin chuyển công tác. Sau khi bị hại tin tưởng giao tiền, giao hồ sơ xin việc Thu không xin việc như đã hứa mà chiếm đoạt tiền của họ để sử dụng cá nhân.

Bị cáo Trương Thị Thu. Ảnh: Trần Vũ Thu đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Dương Thị Th. (trú phường Trường Thi, TP. Vinh) 1,3 tỉ đồng. Khoảng tháng 9/2014, qua người quen, chị Th. tìm gặp Thu nhờ xin việc cho con trai đã tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân vào ngành công an. Thu nói với chị Th. sẽ xin được cho con trai vào làm việc tại Cục Cảnh sát kinh tế với chi phí 1 tỉ đồng. Tin tưởng, trong vòng 3 tháng, chị Th. đã chuyển cho Thu số tiền 800 triệu đồng.



Chị Th. tiếp tục giới thiệu cho người bạn ở Hà Tĩnh xin việc cho con trai người này vào ngành công an với giá 500 triệu đồng. Cuối năm 2014, Thu yêu cầu chị Th. đưa con trai mình và con trai người bạn đi khám sức khỏe tại Bệnh viện 198 Bộ Công an. Tuy nhiên, đây chỉ là cách Thu “vẽ” ra để lừa các bị hại. Sau thời gian đã hứa, Trương Thị Thu không xin được việc như cam kết. Chị Th. đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng Thu chỉ trả được 20 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, Thu đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Th. (trú phường Hưng Dũng, TP. Vinh) 550 triệu đồng. Năm 2012, thông qua người quen, Thu biết chị Th. Thu giới thiệu mình quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao nên có thể xin cho nhiều người vào ngành Công an. Tin tưởng, chị Th. liền nhờ Thu xin việc cho con trai. Thu ra giá 400 triệu đồng với điều kiện con trai chị Th. phải đi nghĩa vụ công an rồi vào biên chế. Từ cuối năm 2012 đến tháng 8/2013, chị Th. đã đưa 400 triệu đồng cho Thu, sau đó đưa con trai đi nhập ngũ tại Công an tỉnh Hà Giang.

Thời gian sau, Thu viện lý do và yêu cần chị Th. đưa thêm 150 triệu đồng để bồi dưỡng cho lãnh đạo. Đến đầu tháng 9/2016, con trai chị Th. ra quân không được tuyển dụng vào ngành Công an nên chị Th. đã đòi Thu trả lại tiền nhưng không được.

Cơ quan điều tra xác định, Trương Thị Thu đã lừa đảo 9 bị hại ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Giang với số tiền hơn 4,2 tỉ đồng. Bị cáo đã trả lại cho các bị hại hơn 1 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, Thu không hợp tác với cơ quan điều tra, không ký nhận vào các văn bản tố tụng, không khai nhận các hành vi phạm tội đã gây ra.

Tại phiên tòa, bị cáo cũng không thừa nhận hành vi phạm tội. Thu cho rằng mình chỉ vay tiền của các bị hại. Trong khi đó, các bị hại đã đưa ra chứng cứ, chứng minh việc lừa đảo của bị cáo Thu.

Tòa nhận định, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng chứng cứ của cơ quan điều tra và lời khai của các bị hại cũng đủ căn cứ chứng minh hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Thu.

Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Trương Thị Thu 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.