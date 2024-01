Danh sách 42 tác phẩm đoạt giải báo chí 'Búa liềm vàng' tỉnh Nghệ An 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ 133 tác phẩm tham dự Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2023, Hội đồng xét giải đã thống nhất lựa chọn 42 tác phẩm xuất sắc xếp giải, trong đó có 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 13 giải Ba và 18 giải Khuyến khích.

Giải Nhất gồm 3 tác phẩm:

Đại diện tác giả, nhóm tác giả nhận giải Nhất Giải giải báo chí 'Búa liềm vàng' tỉnh Nghệ An 2023. Ảnh: Đức Anh

1. “Nghị quyết tạo động lực bứt phá”, nhóm tác giả Kim Thoa - Văn Hùng - Minh Tân (Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An).

2. “Để Nghệ An “Bước thật mạnh, tiến thật xa”", Nhóm tác giả Đức Chuyên - Thành Duy (Báo Nghệ An).

3. “Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng”, nhóm tác giả Đức Chuyên - Thành Duy - Thanh Lê - Hữu Quân (Báo Nghệ An).

Giải Nhì gồm 8 tác phẩm:

1. “Nghị quyết nơi đầu sóng”, nhóm tác giả Ngọc Dũng - Lang Linh (Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An).

2. “Là Đảng viên”, nhóm tác giả Thanh Huyền - Khánh Ly- Lang Linh - Thanh Thảo- Thái Sơn- Minh Tân- Thu Hiền (Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An).

3. “Những hạt giống đỏ ở Môn Sơn”, nhóm tác giả Lê Xuân - Kha Thường - Kim Ngân - Nguyễn Hương (Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An)

4. “Sức lan tỏa của một chỉ thị”, tác giả Vi Mận (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương).

5. “Tự hào Trường Sa thiêng liêng”, nhóm tác giả Viết Lam - Ngọc Lâm - Thùy An (Báo Biên phòng).

6. “Đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước”, tác giả Vũ Toàn (Tạp chí Cộng sản).

7. “Sắc xanh giữ bình yên bản làng”, tác giả Hoàng Lam (Báo Dân trí thường trú tại Nghệ An).

8. Đồng hành đánh “giặc” đói nghèo”, nhóm tác giả Hồ Công Lĩnh - Nguyễn Đức Cương - Phùng Ngọc Thăng - Đặng Huy Cường- Đặng Vũ - Hoàng Thái (Báo Quân khu 4).

Giải Ba gồm 13 tác phẩm:

1. “Nghị quyết 39 - động lực phát triển kinh tế Nghệ An”, nhóm tác giả Hoa Mơ - Mai Hương - Lê Hằng, Hoàng Hiếu - Thanh Nhàn, Nguyễn Nam - Sỹ Đạt (Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An).

2. “Lòng dân chưa thuận”, nhóm tác giả Nguyễn Toàn - Duy Thanh - Thanh Nga - Nguyễn Thủy (Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An)

3. “Chi bộ 2 cùng - 1 quyết”, nhóm tác giả Đình Tỷ - Mạnh Lục (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương).

4. “Nghị quyết 05/Chỉ thị 08, động lực để Tương Dương sạch về ma túy”, nhóm tác giả Thái Sơn - Ngọc Hà - Thanh Long - Nguyễn Hương (Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An).

5. “Nữ Bí thư Chi bộ Thung Mòn”, nhóm tác giả Bùi Lý - Nguyễn Thương - Cẩm Tú - Trọng Hùng (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Tân Kỳ).

6. “Hai con đường, một ý chí”, tác giả Trần Sỹ Đức (VOV1 Thường trú tại Nghệ An).

7. “An cư, yên biên giới”, nhóm tác giả Hải Việt- Văn Hậu (Báo Công an Nhân dân - Công an tỉnh Nghệ An).

8. “Thanh kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản: Khi cấp uỷ vào cuộc”, tác giả Nhật Lân (Báo Nghệ An).

9. “Phát triển Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Thực trạng và giải pháp”, tác giả Phùng Ngọc Thăng (Báo Quân khu 4).

10. “Vì Phan Hải là đảng viên”, tác giả Đào Tuấn (Báo Nghệ An).

11. “Nghệ An: OCOP – "Giấy thông hành" giúp nâng tầm giá trị nông sản”, tác giả Hoàng Trinh (Báo Công Thương thường trú tại Nghệ An).

12. “Dấu ấn thu hút vốn FDI ở Nghệ An”, tác giả Văn Dũng (Tạp chí Nhà Đầu tư).

13. “Nghệ An thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng từ người cho chết não”, nhóm tác giả Từ Thành – Thành Chung (Báo Sức khoẻ và Đời sống - Báo Nghệ An).

Giải Khuyến khích gồm 18 tác phẩm:

1. “Viết tiếp trang sử mới trên mảnh đất Lộc Đa - Đức Thịnh”, nhóm tác giả Ngân Hạnh – Ngọc Quý (Báo Nghệ An).

2. “Khó phát triển đảng viên dân tộc thiểu số: Do đâu?”, nhóm tác giả Nguyễn Nam - Chu Quý - Hồng Trung - Nguyễn Thủy - Bảo Ngọc (Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An).

3. “Cây Nghị quyết”, nhóm tác giả Phan Giang - Trung Hiếu - Huy Nhâm - Lê Thắng - Thu Hường (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Hợp).

4. “Phát triển Đảng vùng đặc thù ở Diễn Châu”, nhóm tác giả Mai Giang – Lê Đồng – Xuân Hải (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu).

5. “Hiệu quả mô hình thí điểm chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập”, nhóm tác giả Bích Hường – Trần Ngọc (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Thị xã Hoàng Mai).

6. “Bất cập trong thực hiện Quy định 213 của Bộ Chính trị”, nhóm tác giả Minh Tâm - Việt Anh - Bình Sơn (Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An).

7. “Tăng đối thoại - Giảm bức xúc”, tác giả Thái Hiền (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Anh Sơn).

8. “Đảng viên "3 trong 1", tác giả Hồng Diện (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu).

9. “Khắc phục "khoảng trống" giữa đảng viên đang công tác và nơi cư trú”, nhóm tác giả Nguyên Sơn – Thanh Lê (Báo Nghệ An).

10. “Phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Nghệ An - Những chuyển biến và khó khăn cần tháo gỡ”, tác giả Hoàng Hoa Lê (Báo Quân đội Nhân dân).

11. “Nghĩa tình trên nền đất cũ với nếp nhà mới”, tác giả Nguyễn Anh Ngọc (Tạp chí Đời sống & Pháp luật thường trú tại Nghệ An).

12. “Một số giải pháp phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An”, tác giả Nguyễn Thị Lan (Trường Đại học Kinh tế Nghệ An).

13. "Hóa giải" mưu đồ đen tối”, nhóm tác giả Hương Sơn - Nghi Lâm - Nguyễn Hường - Thảo Nhi (Báo Quân khu 4).

14. “Phát triển đảng trong trường học: Gieo "hạt giống tốt" để có "quả ngọt", nhóm tác giả Khánh Ly – Thanh Nga – Mỹ Hà (Báo Nghệ An).

15. “Dân vận khéo” ở xã nghèo Nậm Giải”, tác giả Nguyễn Tâm Quang (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong).

16. “Chuyện về những nhà báo liệt sĩ hy sinh thầm lặng trong chiến tranh”, tác giả Trần Quốc Huy (Báo Vietnamnet thường trú tại Nghệ An).

17. “Chung sức hồi sinh Tà Cạ”, tác giả Trần Dũng – Ngọc Thăng (Báo Quân khu 4).

18. "Đại bàng" tìm về Nghệ An "lót ổ", tác giả Phạm Bằng (Báo Nghệ An).