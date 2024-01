Dấu ấn từ hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng của ngành ngân hàng

Những đơn vị đi đầu, điển hình

Nhiều năm liền BIDV chi nhánh Nghệ An là ngân hàng có đóng góp lớn cho hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, với những việc làm ấm áp, xúc động.

Ông Trần Minh Tính – Giám đốc BIDV chi nhánh Nghệ An chia sẻ: Đạt những kết quả trên một phần nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy - Công đoàn - Đoàn Thanh niên của BIDV Việt Nam và Ban lãnh đạo chi nhánh; là tấm lòng nhân ái của toàn thể cán bộ, công nhân viên chi nhánh. BIDV Nghệ An là chi nhánh đầu mối trên địa bàn triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Thông qua nguồn kinh phí của Hội sở chính và cán bộ, nhân viên chi nhánh đóng góp, BIDV Nghệ An đã hỗ trợ hiệu quả rất nhiều công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh, tạo ra những giá trị tích cực…

Có thể kể đến các chương trình lớn như: Tài trợ 150 nhà tình nghĩa cho người nghèo giá trị 10,5 tỷ đồng (năm 2020-2021), giúp người nghèo an cư lạc nghiệp, yên tâm phát triển sản xuất; tài trợ 3 nhà cộng đồng tránh lũ trị giá 7,5 tỷ đồng (năm 2023); tài trợ xe cứu thương các cơ sở y tế (năm 2022, 2023); tài trợ chương trình sóng và máy tính cho em trị giá 25 tỷ đồng; tài trợ xây dựng 100 nhà tình nghĩa cho người nghèo giai đoạn 2023-2025; tài trợ sổ BHXH, BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trị giá 238 triệu đồng (năm 2023).

BIDV phối hợp cùng Ngân hàng KEB Hana Bank của Hàn Quốc trao tặng xe cứu thương cho ngành Y tế. Ảnh: TH

Dấu ấn chương trình an sinh xã hội của BIDV Nghệ An còn thể hiện qua công tác đền ơn đáp nghĩa với những người có công với cách mạng, những gia đình chính sách, góp phần làm dịu bớt nỗi đau, mất mát do chiến tranh. Ví như công trình xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ tại Khu di tích Truông Bồn 15 tỷ đồng (năm 2012), hỗ trợ cựu thanh niên xung phong ngành Giao thông vận tải (năm 2014), tài trợ chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào (năm 2021), hỗ trợ hội gia đình thương binh liệt sĩ/Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin (năm 2022), nhận nuôi dưỡng, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng… Với những kết quả đó, năm 2010 BIDV Nghệ An đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen: “Đơn vị có 10 năm đạt thành tích xuất sắc cuộc vận động “Quỹ Vì người nghèo”, hàng năm là đơn vị điển hình trong triển khai hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Nói tới hoạt động an sinh xã hội, từ thiện trong ngành ngân hàng không thể không nói tới vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội. Với đặc thù là ngân hàng “người nghèo”, hơn ai hết, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội thấu hiểu sự đồng hành, sẻ chia với người nghèo, đối tượng chính sách. Riêng năm 2023, chi nhánh đã vận động cán bộ, đoàn viên đóng góp gần 2 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội. Phối hợp cùng Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ đồng bào các huyện miền núi của tỉnh xảy ra thiên tai Quỳ Châu 203 triệu đồng, Kỳ Sơn 100 triệu đồng, Quế Phong 100 triệu đồng...; phối hợp cùng Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ủng hộ xây 23 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội tặng quà gia đình chính sách ở xã Tà Cạ, Kỳ Sơn. Ảnh: TH

Ngoài ra, thực hiện chương trình giúp đỡ xã nghèo miền Tây do UBND tỉnh phân công, Chi nhánh tỉnh giúp đỡ xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. Trích quỹ an sinh xã hội để hỗ trợ tiền lãi cho nhiều hộ nghèo vay vốn sản xuất; Phối hợp cùng chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội để chăm sóc các cháu mồ côi; Tặng quà gia đình chính sách nhân ngày 27/7,...

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, việc quan tâm, động viên chia sẻ với những hộ nghèo, tri ân các hộ gia đình chính sách luôn là hoạt động được Ngân hàng ưu tiên thực hiện. Bởi chính sách an sinh xã hội đã khẳng định vai trò là xương sống của hệ thống chính sách xã hội trong phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các rủi ro của người dân trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

Tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng

Có thể nói, những năm qua, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đều chủ động phối hợp với các cấp, ngành và vận động cán bộ, người lao động đóng góp tiền, hiện vật để ủng hộ các chương trình an sinh xã hội do tỉnh và các đoàn thể phát động. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy, đại diện công đoàn ngành trên địa bàn đã phát động tới các công đoàn tổ chức tín dụng trên địa bàn hưởng ứng, tranh thủ sự nguồn hỗ trợ của Hội sở chính để đẩy mạnh công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Kết quả, ngành Ngân hàng Nghệ An đã ủng hộ chương trình an sinh xã hội với số tiền hơn 148 tỷ đồng.

Agribank tài trợ Hội Khuyến học tỉnh 5 tỷ đồng tại chương trình tổng kết 20 năm thực hiện phong trào thi đua tháng khuyến học của tỉnh. Ảnh: TH

Từ nhiều năm nay, Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị đi đầu tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh bằng nhiều hoạt động hiệu quả. Riêng năm 2023, đã tuyên truyền, vận động người lao động trích một phần thu nhập từ tiền lương đóng góp các quỹ xã hội từ thiện và quỹ tình nghĩa với số tiền hơn 700 triệu đồng; cộng với sự hỗ trợ của trụ sở chính, chi nhánh đã tài trợ số tiền hơn 22,5 tỷ đồng cho các hoạt động tài trợ Quỹ Khuyến học tỉnh Nghệ An, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo trên địa bàn, thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào bị thiên tai bão lụt… Ngoài ra, đang tài trợ xây dựng một số trường học trên địa bàn.

Vietcombank chi nhánh Nghệ An phối hợp với Hội sở tài trợ xây dựng công trình nhà học 3 tầng, nhà tập giáo dục thể chất, các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị trường học cho Trường THPT Diễn Châu 5 với giá trị tài trợ 25 tỷ đồng. Triển khai tài trợ xây dựng nhà cho người nghèo số tiền 13,5 tỷ đồng.

VietinBank chi nhánh Nghệ An phối hợp với Hội sở xây dựng nhà cho người nghèo tỉnh Nghệ An với số tiền 15 tỷ đồng; Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Lam – Hưng Nguyên với số tiền 4,386 tỷ đồng.

Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Sacombank chi nhánh Nghệ An trao quà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Các ngân hàng thương mại cổ phần khác trên địa bàn cũng tích cực triển khai các chương trình tặng quà Tết, xây nhà đại đoàn kết giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Thông qua hoạt động an sinh xã hội, thương hiệu, hình ảnh của các tổ chức tín dụng đã được quảng bá rộng rãi, tăng cường thêm uy tín và hình ảnh của ngành.

Nghệ An là tỉnh nghèo, thường xuyên chịu thiên tai bão lũ, nắng hạn, đời sống người dân tại nhiều địa phương còn khó khăn và cũng chính vì thế, mảnh đất miền Trung nắng gió này thường nhận được tấm lòng hảo tâm sẻ chia của mọi miền Tổ quốc, trong đó có ngành Ngân hàng. Khó có thể kể hết những việc làm, số tiền mà các tổ chức tín dụng dành cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; với cán bộ ngân hàng, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim.

Lễ khởi công xây dựng nhà văn hoá cộng đồng tránh lũ cho người dân Hưng Nguyên do BIDV tài trợ. Ảnh: TH

Ông Nguyễn Lộc Anh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An cho biết: Với truyền thống tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt phong trào mà công đoàn cấp trên phát động “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiều năm qua, cán bộ, đoàn viên ngành Ngân hàng nói chung, và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An nói riêng, đã trích từ tiền lương để thực hiện công tác an sinh xã hội, với tổng số tiền nhiều tỷ đồng. Riêng trong năm 2023, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã phối hợp cùng hội sở chính chi gần 150 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội và hơn 76 tỷ đồng xây nhà cho người nghèo.

Thời gian tới, song song với hoạt động kinh doanh, chúng tôi tiếp tục động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia đóng góp quỹ xã hội từ thiện, quản lý và sử dụng đúng mục đích các loại quỹ của công đoàn, nhất là Quỹ Tình thương, Quỹ Tình nghĩa ngành Ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả công tác từ thiện xã hội.