Dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An từ 30 tháng Chạp đến mồng 6 Tết

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, ngày 09 và mồng 10/02 (tức 30 tháng Chạp và mồng 01 Tết) do nằm trong khối không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở Nghệ An trời nhiều mây, có mưa nhỏ nhiều nơi. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN KHU VỰC NGHỆ AN

Từ đêm 09 đến ngày 15/02/2022 (tức đêm 30 tháng Chạp đến mùng 6 Tết)

Ngày 09 và mồng 10/02 (tức 30 tháng Chạp và mồng 01 Tết) do nằm trong khối không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở Nghệ An trời nhiều mây, có mưa nhỏ nhiều nơi. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 11 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 16 - 18 độ C.

Những cây cảnh cuối cùng theo chân khách về đón Tết. Ảnh tư liệu Quang An

Ngày 11 - 15/02 (tức ngày 02 đến ngày 06 Tết) không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa và chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Riêng ngày 11 - 12/02 tức ngày 02 - 03 Tết trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến 11 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 20 - 23 độ C.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN

(Ngày và đêm 09 tháng 02 năm 2024)

* Khu vực đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, có nơi cấp 4. Trời rét, có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ : 13 – 16oC

- Độ ẩm : 80 – 95%

* Khu vực trung du và vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 -3. Trời rét, rét đậm.

- Nhiệt độ : 10 – 18oC.

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực Thành phố Vinh

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

- Nhiệt độ : 13 – 16oC

- Độ ẩm : 80 – 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 3 – cấp 4. Trời rét đậm.

- Nhiệt độ : 13 – 15oC

- Độ ẩm : 90 – 95%

* 48 giờ tới: Nằm sâu trong lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa nhỏ và nơi. Gió đông đến đông cấp 3. Trời rét đậm.