Đua trụ hạng V.League 2023: Chờ đợi sự trung thực và fair play

Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai: Lịch sử nghiêng về chủ nhà

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An gặp Hoàng Anh Gia Lai trong một trận đấu hứa hẹn giàu tính cống hiến, bởi cả hai đều đã an toàn ở mùa giải này. Về mặt lực lượng, trận đấu này Hoàng Anh Gia Lai không có sự phục vụ của bộ 3 sao trẻ Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Văn Triệu, do họ đã lên tập trung sớm cùng U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, đó Thanh Nhân và Dụng Quang Nho không có mặt ở chuyến làm khách tới sân Vinh do cả hai đều đã nhận đủ 3 thẻ vàng và sẽ bị treo giò ở trận này.

Cặp đấu giữa SLNA và HAGL sẽ mang đậm tính cống hiến nhưng cũng rất đáng quan tâm vì đội bóng nào giành chiến thắng sẽ “vô địch” nhóm B. Ảnh: Chung Lê

Sông Lam Nghệ An cũng cho thấy sự quyết tâm ở trận đấu này khi để 2 tuyển thủ Đinh Xuân Tiến và Trần Nam Hải tiếp tục ở lại với câu lạc bộ để chinh chiến đến trận đấu cuối cùng. Mặc dù có một số trường hợp chưa thể trở lại vì chấn thương như Trần Đình Hoàng, Hồ Văn Cường, Hồ Sỹ Sâm…, thủ môn Văn Việt đã hội quân cùng U23 Việt Nam, vắng 2 ngoại binh nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn còn đó những cái tên chất lượng như Văn Hoàng, Trọng Hoàng và các cầu thủ trẻ đầy khát khao thể hiện.

Một chiến thắng là trong tầm tay với Sông Lam Nghệ An, bởi tâm lý thoải mái và xét về thành tích đối đầu, 10 năm trở lại đây, Hoàng Anh Gia Lai đều nhận thất bại khi đến làm khách tại sân Vinh. Ở trận đấu lượt đi, Sông Lam Nghệ An cũng đã thắng thuyết phục 3-1. Dự đoán, thầy trò Huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ tung ra đội hình mạnh nhất cũng như tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thể hiện để khép lại một mùa giải đầy bổ ích.

Đội bóng nào sẽ xuống hạng?

Trong 3 cặp đấu, 2 cặp đấu Khánh Hòa - SHB Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh - B. Bình Dương được chú ý nhiều nhất. Khả năng xuống hạng của đội bóng sông Hàn là rất cao, không chỉ vì kết quả bất lợi từ cặp đấu TP. Hồ Chí Minh - Becamex Bình Dương mà Câu lạc bộ Khánh Hoà là một đội bóng rất khó chơi, nhất là khi thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân được chơi trên sân nhà. Theo kịch bản thứ nhất, SHB Đà Nẵng sẽ xuống hạng mà không có gì phải bàn cãi khi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Đức để thua trên sân 19/8 Nha Trang mà không cần quan tâm đến kết quả cặp đấu còn lại. Đây là điều rất dễ xảy ra, bởi tâm lý thi đấu của các cầu thủ Đà Nẵng là rất nặng nề, kể từ thời điểm gặp Sông Lam Nghệ An.

Trận đấu giữa TP. Hồ Chí Minh và B. Bình Dương sẽ nhận được sự quan tâm, soi xét kỹ lưỡng của dư luận và người hâm mộ cả nước. Ảnh: VPF

Theo kịch bản thứ 2, SHB Đà Nẵng thi đấu tốt và giành chiến thắng trước Khánh Hòa. Trên lý thuyết, tỷ lệ để SHB Đà Nẵng trụ hạng vẫn còn, nhưng đội bóng sông Hàn đã mất quyền tự quyết. Tuy nhiên, chỉ cần cặp đấu giữa TP. Hồ Chí Minh - Becamex Bình Dương khép lại với tỷ số hoà, mọi nỗ lực của Đà Nẵng tan thành mây khói.

Kịch bản thứ 3, cửa trụ hạng vẫn còn đó với điều họ phải thắng đậm Khánh Hòa, cùng lúc đó phải có kết quả thắng thua của cặp TP. Hồ Chí Minh và B. Bình Dương. Khi đó, TP. Hồ Chí Minh hoặc Becamex Bình Dương sẽ có một đội rớt hạng do bằng 14 điểm như SHB Đà Nẵng song kém hiệu số bàn thắng bại.

Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế cực khó. Thiết nghĩ, VFF, VPF và ban tổ chức giải nên đặc biệt quan tâm đến cặp đấu giữa TP. Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương. Đây sẽ là trận đấu rất nhạy cảm trong cuộc đua trụ hạng V.League 2023 và kết quả của những cặp đấu nói trên sẽ tác động rất lớn đến niềm tin nơi người hâm mộ Việt Nam với giải vô địch quốc gia. Sự trung thực trong thi đấu và fair play liệu có được cầu thủ 2 đội TP. Hồ Chí Minh và B. Bình Dương đề cao?

Việc Hội Cổ động viên Nam Định giải thể vì trận đấu tai tiếng của họ trước Công an Hà Nội mới chỉ là một lời cảnh tỉnh đầu tiên đối với thái độ thi đấu của các đội bóng. Trong trường hợp SHB Đà Nẵng xuống hạng vì để thua Khánh Hòa, mọi chuyện sẽ không có gì phải bàn cãi nhiều. Tuy nhiên, nếu TP. Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương cố tình cầm chân nhau, những nhà tổ chức bóng đá cần phải có những động thái cụ thể để V.League 2023 trở nên lành mạnh hơn, lấy lại niềm tin nơi khán giả cả nước./.