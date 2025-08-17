Thị trường Giá vàng hôm nay 17/8: Giá vàng trong nước vẫn ở mức rất cao, thế giới giảm nhẹ sau cuộc gặp Mỹ - Nga Giá vàng hôm nay 17/8/2025: Giá vàng trong nước vẫn ở mức rất cao 124,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga

Giá vàng trong nước hôm nay 17/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 17/8/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 16/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124-124,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 17/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 17/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 17/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,5 124,5

- - Tập đoàn DOJI

123,5 124,5

-

- Mi Hồng

124 124,5

+200 - PNJ

123,5

124,5

- - Bảo Tín Minh Châu

123,5

124,5

- -

Phú Quý 122,7 124,5

- -

1. DOJI - Cập nhật: 17/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,500 124,500 AVPL/SJC HCM 123,500 124,500 AVPL/SJC ĐN 123,500 124,500 Nguyên liệu 9999 - HN 109,300 110,300 Nguyên liệu 999 - HN 109,200 110,200

2. PNJ - Cập nhật: 17/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,500 124,500 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,600 119,500 Vàng Kim Bảo 999.9 116,600 119,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,600 119,500 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,600 119,500 Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 17/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,500 124,500 Vàng SJC 5 chỉ 123,500 124,520 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,500 124,530 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,600 119,200 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,600 119,100 Nữ trang 99,99% 116,400 118,200 Nữ trang 99% 112,529 117,029 Nữ trang 68% 73,334 80,534 Nữ trang 41,7% 42,244 49,444

Giá vàng thế giới hôm nay 17/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 17/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3336,18 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 5,5 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,39 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,11 triệu đồng/lượng.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga đang thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Theo Bloomberg, Mỹ muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, còn Nga coi đây là cơ hội để củng cố vị thế thông qua đàm phán.

Những diễn biến từ hội nghị này có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt là các tài sản an toàn như vàng. Nếu căng thẳng địa chính trị giảm bớt, nhiều người có thể bán vàng để chốt lời, khiến giá vàng giảm. Đó là lý do giá vàng hôm nay đã có xu hướng đi xuống.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,17% và giảm 1,8% trong cả tuần qua tuần. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 của Mỹ giảm nhẹ 0,02% xuống 3382,6 USD/Ounce.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin diễn ra trong bầu không khí khá cởi mở. Hai nhà lãnh đạo bắt tay thân thiện và cùng di chuyển trên một chiếc xe, cho thấy dấu hiệu tích cực trước khi bước vào thảo luận. Nếu đạt được tiến triển, căng thẳng Nga - Ukraine có thể giảm, khiến giá vàng giảm sâu hơn.

Ông Trần Duy Phương, Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Golden Fund, cho biết giá vàng trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ quan hệ cung - cầu. Nguồn cung vàng miếng SJC và vàng nguyên liệu hiện khá hạn chế, nên dù giá thế giới biến động mạnh, giá vàng trong nước khó giảm sâu.

Ví dụ, nếu giá vàng thế giới giảm 10 USD, giá trong nước có thể chỉ giảm 1-2 triệu đồng/lượng. Hiện tại, thị trường vàng trong nước đang chờ đợi động thái từ Ngân hàng Nhà nước và diễn biến từ thị trường quốc tế.

Những yếu tố từng hỗ trợ giá vàng, như căng thẳng Nga - Ukraine hay Trung Đông, đã không còn mạnh như trước. Hiện tại, động lực chính là kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần vào cuối năm. Tuy nhiên, vì thông tin này đã được dự đoán từ trước, nên tác động có thể không quá lớn.

Hiện nay, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khá lớn, khoảng 16-17 triệu đồng. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có thể áp dụng các biện pháp để tăng nguồn cung, giúp thu hẹp khoảng cách này xuống còn khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, việc giảm chênh lệch xuống chỉ vài triệu là rất khó.

Mua vàng SJC lúc này tiềm ẩn rủi ro. Nếu giá vàng trong nước điều chỉnh, nhà đầu tư có thể lỗ 5-6 triệu đồng. Nếu giá thế giới tiếp tục giảm, thiệt hại có thể lớn hơn. Vì vậy, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Có thể xem xét các loại vàng khác với giá hợp lý hơn để giảm thiểu rủi ro.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, đa số chuyên gia trên Phố Wall dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong thời gian tới. Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan cho rằng vàng có thể tăng giá.

Trong tuần này, 10 chuyên gia đã tham gia khảo sát của Kitco News. Kết quả cho thấy chỉ 1 người dự đoán giá vàng tăng, 1 người dự đoán giá giảm, còn lại 8 người tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Ở góc độ nhà đầu tư nhỏ lẻ, kết quả khảo sát trực tuyến với 183 phiếu bầu cho thấy 63% (115 người) kỳ vọng giá vàng tăng, 18% (33 người) dự đoán giảm và 19% (35 người) cho rằng giá sẽ ổn định.

Giá vàng chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau, từ lạm phát, lãi suất đến biến động địa chính trị. Ông Ole Hansen từ Ngân hàng Saxo cho biết, dữ liệu PPI (chỉ số giá sản xuất) mạnh có thể đẩy lạm phát PCE của Fed lên cao hơn vào tháng 7. Nếu lạm phát tăng, Fed sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định giảm lãi suất, điều này có thể tác động đến giá vàng.

Sức mạnh của đồng USD cũng ảnh hưởng lớn đến vàng. Khi USD tăng giá, vàng trở nên đắt hơn với nhà đầu tư nước ngoài, làm giảm nhu cầu và kéo giá xuống. Ngược lại, USD yếu khiến vàng rẻ hơn, kích thích mua vào và đẩy giá lên.

Ông Ryan McIntyre từ Sprott Inc dự đoán giá vàng có thể biến động mạnh khi thị trường đánh giá hết tác động của nợ công Mỹ. Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương mua vàng mạnh mẽ từ sau xung đột Nga - Ukraine cũng là yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ giá vàng ở mức cao và tăng niềm tin cho nhà đầu tư.

Ông Heng Koon How từ UOB dự báo giá vàng có thể lên 3.700 USD/ounce vào giữa năm sau nhờ USD suy yếu và nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn vẫn cao. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể biến động do các sự kiện địa chính trị. Ông Lukman Otunuga từ FXTM cho rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska có thể gây ra những thay đổi đáng kể.

Các chuyên gia từ ANZ nhận xét rủi ro kinh tế và địa chính trị có thể tăng trong nửa cuối năm, khiến vàng trở thành kênh đầu tư an toàn hơn. Họ lạc quan về triển vọng giá vàng nhờ các yếu tố như căng thẳng thương mại, kinh tế toàn cầu chậm lại, chính sách tiền tệ dễ dàng của Mỹ và USD tiếp tục giảm giá.

Tuần này, thị trường tập trung vào các chỉ số lạm phát và sức khỏe tài chính của người tiêu dùng Mỹ. Tuần tới, sự chú ý sẽ chuyển sang Cục Dự trữ Liên bang (Fed) với nhiều sự kiện quan trọng. Đáng chú ý nhất là biên bản cuộc họp tháng 7 của FOMC và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole vào thứ 6.