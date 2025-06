Thị trường Giá vàng tăng lên mức cao nhất một tuần Giá vàng tiếp tục tăng đạt mức cao nhất một tuần kể từ ngày 5/6 sau báo cáo lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến

Giá vàng tăng nhẹ sau báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng tăng nhẹ sau khi dữ liệu mới nhất từ Mỹ cho thấy áp lực lạm phát tại các doanh nghiệp sản xuất đã giảm nhẹ trong tháng 5.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) chỉ tăng 0,1% trong tháng 5, thấp hơn so với dự báo 0,2% của các nhà kinh tế. So với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát ở khâu sản xuất tăng 2,6%, cao hơn một chút so với mức điều chỉnh 2,5% của tháng 4 nhưng vẫn nằm trong dự đoán của thị trường.

Nếu loại bỏ các yếu tố biến động mạnh như giá thực phẩm và năng lượng, lạm phát cốt lõi (Core PPI) chỉ tăng 0,1%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 0,3%. So với cùng kỳ năm trước, Core PPI tăng 3%, thấp hơn dự báo và giảm nhẹ so với mức 3,2% của tháng 4.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố lúc 8h30 sáng giờ EDT, giá vàng tiếp tục tăng và giao dịch quanh mức 2.385,42 USD/ounce, tăng 0,89% trong ngày.

Tại sao dữ liệu này quan trọng với vàng?

PPI được xem là chỉ số báo hiệu xu hướng lạm phát vì khi chi phí sản xuất tăng, các doanh nghiệp thường chuyển một phần sang giá bán, từ đó ảnh hưởng đến lạm phát tiêu dùng (CPI). Việc lạm phát sản xuất giảm, kết hợp với CPI thấp hơn dự kiến (đã công bố hôm qua), củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sớm cắt giảm lãi suất.

Lãi suất thấp thường có lợi cho vàng vì khi đó, nhà đầu tư sẽ ít quan tâm đến các kênh sinh lời như trái phiếu hay tiết kiệm ngân hàng, mà chuyển sang vàng như một công cụ bảo toàn giá trị. Do đó, nếu Fed thực sự giảm lãi suất trong thời gian tới, giá vàng có thể tiếp tục tăng mạnh.