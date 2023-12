Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi học sinh bị thương ở vụ sập trần nhà và yêu cầu các nhà trường rà soát lại cơ sở vật chất

Chiều nay (21/12), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành, đại diện Công đoàn ngành Giáo dục và lãnh đạo thành phố Vinh đã trực tiếp đến thăm các học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115.

Qua đây, lãnh đạo Sở cũng mong các gia đình thông cảm với nhà trường, vì đây là điều không mong muốn. Đồng thời, yêu cầu các nhà trường cũng cần rút kinh nghiệm và rà soát lại cơ sở vật chất để không xảy ra sự cố tương tự.

Đến thăm hỏi các học sinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu lãnh đạo nhà trường cần quan tâm, hỗ trợ các học sinh, kịp thời động viên để các em yên tâm học tập. Với những em bị thương, đang phải điều trị, nhà trường cần có kế hoạch để phụ đạo bồi dưỡng ngay sau khi các em quay trở lại trường.

Trước đó, trong tiết học đầu tiên ở buổi sáng nay (21/12), tại lớp 11A9 - Trường Phổ thông Hermann Gmeiner phần trần gỗ bất ngờ bị đổ sập khiến nhiều học sinh bị thương. Dãy phòng học này được xây dựng và đi vào sử dụng gần 30 năm. Toàn bộ công trình do tổ chức quốc tế tài trợ với phòng học kiên cố, hiện đại. Trong đó, các phòng học ngoài đổ trần, lợp ngói còn được lát thêm trần gỗ để đảm bảo mùa Đông ấm và mùa Hè mát.

Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra khiến 10 học sinh bị nhập viện. Cho đến chiều nay (21/12), có 7 học sinh bị xây xát nhẹ đã được ra viện và tiếp tục về nhà theo dõi. Các học sinh còn lại, 1 học sinh nữ được chẩn đoán ban đầu là gãy cột sống đã được chuyển ra Hà Nội để điều trị. Cùng đi với học sinh này, ngoài người thân còn có 1 Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ngoài ra, có 2 học sinh đang phải tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Đa khoa 115, trong đó, có 1 học sinh bị gãy cẳng chân và 1 học sinh đang tiếp tục được theo dõi chấn thương sọ não.

Trao đổi với Báo Nghệ An chiều nay, ông Lê Trường Sơn - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết: Ngay trong sáng nay, thành phố đã yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Vinh rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất và báo cáo ngay với thành phố nếu có nguy cơ mất an toàn. Riêng khu vực có phòng học bị sập trần ở Trường Phổ thông Hermann Gmeiner tạm thời sẽ không sử dụng để đảm bảo an toàn cho học sinh.