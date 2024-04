Lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Vinh mừng Tết truyền thống Bunpimay

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 14/4, Trường Đại học Vinh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị chào mừng Tết truyền thống Bunpimay - Lào năm 2024.

Các đại biểu và các em học sinh dự lễ chào cờ của nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Mỹ Hà

Tết truyền thống Bunpimay là một hoạt động hết sức ý nghĩa của người dân nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ giao lưu hữu nghị chào mừng Tết truyền thống Bunpimay - Lào. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Hoa Du - Phó Chủ tịch Hội đồng trường đã thay mặt lãnh đạo nhà trường gửi lời chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân Lào năm 2024 (năm 2567 theo Phật lịch) đến tất cả những sinh viên nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào đang học tập tại trường và chúc các em cùng gia đình bước sang một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.

PGS.TS Nguyễn Hoa Du – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Trong dịp này, lãnh đạo Trường Đại học Vinh cũng một lần nữa nhắc lại câu nói chí tình của Hoàng thân Souphanouvong: “Tình nghĩa Việt - Lào: cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất”.

Đồng thời khẳng định, trong suốt hơn 60 năm qua, mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Hoàng thân Souphanouvong đã gây dựng nên ngày càng bền vững và được nhân dân hai nước kế tục, vun đắp qua các thế hệ không ngừng phát triển mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực.

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay tới lưu học sinh Lào. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường Đại học Vinh, nhiều năm nay nhà trường luôn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác toàn diện, nhất là về giáo dục và đào tạo với các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Hiện trường có gần 200 lưu học sinh Lào đang học tập tại trường ở bậc đào tạo đại học và thạc sĩ.

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh tiếp tục mong các lưu học sinh luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành "Công dân toàn cầu ưu tú".

Trường Đại học Vinh khen thưởng cho các lưu học sinh có nhiều thành tích trong học tập. Ảnh: Mỹ Hà

Từ đó, góp sức mình dựng xây đất nước Lào tươi đẹp, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Cộng đồng các nước ASEAN và quốc tế.

Để đón mừng ngày Tết cổ truyền, dịp này, lưu học sinh Lào đã phát động phong trào học tập, rèn luyện, tổ chức Giải thể thao lưu học sinh, các hoạt động văn nghệ, giao lưu văn hóa để chào mừng.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An trao học bổng cho những sinh viên có nhiều thành tích trong học tập. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là dịp để viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh có cơ hội được vui chung với ngày Tết Bunpimay với các em lưu học sinh Lào đang học tập tại trường, được tìm hiểu và chia sẻ với những sinh hoạt văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc của nhân dân Lào.

Qua những hoạt động này, càng thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 2 nước cũng như những tình cảm giữa viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường đối với các bạn lưu học sinh Lào.

Khen thưởng thành tích cho các trường đại học trên địa bàn thành phố Vinh tham gia giao lưu thể thao nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ kỷ niệm, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế COECCO, Ban liên lạc truyền thống cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tại tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay tới các em lưu học sinh Lào.

Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Vinh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Bến Thuỷ (thành phố Vinh) cũng đã trao giấy khen và 19 suất học bổng cho các em lưu học sinh Lào có thành tích học tập tốt.

Các đại biểu và sinh viên 2 nước Việt Nam - Lào tham dự lễ buộc cổ chỉ tay theo phong tục truyền thống. Ảnh: Mỹ Hà

Ngay sau lễ kỷ niệm là lễ buộc chỉ cổ tay theo phong tục truyền thống và các hoạt động giao lưu giữa sinh viên 2 nước.