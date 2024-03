Giao lưu kỹ năng tham gia giao thông cấp tiểu học toàn quốc

(Baonghean.vn) - Sáng 30/3, tại thành phố Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Công ty Toyota Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học năm học 2023 – 2024.

Ban Tổ chức chương trình tặng cờ lưu niệm cho 9 đội tham gia giao lưu. Ảnh: Thành Chung

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi; đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình giao lưu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học năm học 2023 – 2024 có sự tham gia của các em học sinh và giáo viên đến từ 9 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Bắc Giang, Hưng Yên, Ninh Bình, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Kiên Giang và Đắk Lắk.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi cho biết: Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông tới tất cả các cấp học, các nhà trường trên phạm vi cả nước, đặc biệt là việc đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông vào chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học về an toàn giao thông, các nhà trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức, trách nhiệm của các em học sinh về an toàn giao thông và thực hiện quyết liệt các giải pháp căn cơ để ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh; xây dựng văn hoá tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh - thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Với giáo dục tiểu học - cấp học đầu tiên của bậc học phổ thông, việc đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em có ảnh hưởng lớn đến hình thành thói quen, hành vi chuẩn mực và nhân cách của con người.

Phần thi năng khiếu của các đội chơi.

Chính vì vậy, việc giáo dục về kỹ năng sống để trang bị cho các em những hành trang cần thiết bước vào cuộc đời là một trong những vấn đề cần được thực hiện thấu đáo, hiệu quả. Trong đó, kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn là rất quan trọng.

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đánh giá cao sự phối hợp của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sự hỗ trợ của Công ty ô tô Toyota Việt Nam cho công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

Ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc Khối Chiến lược kinh doanh Toyota Việt Nam chia sẻ: Sau 19 năm triển khai, “Toyota cùng em học an toàn giao thông” đã trở thành sân chơi bổ ích, góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Ảnh: Thành Chung

Chương trình "Toyota cùng em học an toàn giao thông" được tổ chức với 2 hoạt động chính: Hoạt động giao lưu cấp tỉnh và hoạt động giao lưu cấp quốc gia. Trong 19 năm qua, chương trình đã được triển khai hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, sinh động, hấp dẫn, luôn nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Chương trình đã góp phần quán triệt sâu rộng vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, nhất là Luật Giao thông đường bộ; góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nội dung giáo dục an toàn giao thông, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc cùng các em tham gia phần chơi kiến thức. Ảnh: Thành Chung

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh đến từ 9 tỉnh, thành phố đã tham gia các phần chơi gồm: phần giao lưu năng khiếu, trình diễn tiểu phẩm vè, hát, thơ, diễn kịch... về chủ đề an toàn giao thông; phần chơi kiến thức thông qua hoạt động chạy tiếp sức trả lời 20 câu hỏi lý thuyết và giải ô chữ bí mật về chủ đề an toàn giao thông cùng Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc.

Nội dung thi tập trung vào những tình huống giao thông các em học sinh thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu nhằm tham gia giao thông an toàn.

Trao tặng mô hình giáo dục an toàn giao thông cho 3 đội có thành tích xuất sắc nhất. Ảnh: Thành Chung

Khép lại Chương trình giao lưu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học năm học 2023 – 2024, Toyota Việt Nam đã trao mô hình giáo dục giao thông an toàn cho 3 đội xuất sắc nhất là Hưng Yên, Nghệ An và Ninh Bình... nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy an toàn giao thông trong nhà trường.