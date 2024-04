Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại trường học

Theo đó, để chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Văn phòng HĐND-UBND các huyện Tương Dương,Thanh Chương, Quỳ Châu, Quế Phong và phòng y tế các huyện, thành phố, thị xã, trên toàn tỉnh cần chủ trì với phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành, thị cần tăng cường công tác truyền thông, tập huấn phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm đối với các trường học có bếp ăn bán trú, nội trú; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh.

Chuẩn bị các bữa ăn cho học sinh tại Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Trong quá trình tổ chức bếp ăn tập thể, bếp ăn các trường học phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, thực hành của người tham gia chế biến thực phẩm; đặc biệt, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào.

Trước mùa nắng nóng, để đối phó với nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã có công văn đề nghị các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp giám sát nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt là tập trung vào thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 và tập trung vào các đối tượng như dân cư ở vùng ven biển và dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Nhiều hàng quán bày bán thức ăn xuất hiện tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Ngọc Quy - Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng cho biết: Những năm gần đây, trên địa bàn Nghệ An chưa phát hiện các vụ ngộ độc liên quan đến thực phẩm bày bán trước cổng trường.

Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn dễ xảy ra vì hiện nay có không ít hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán ở các hàng quán trước cổng trường; các điều kiện để bảo quản theo đúng quy định cũng chưa tuân thủ chặt chẽ. Vì thế, song song với việc cảnh báo, thời gian tới, ngành sẽ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể các trường học; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại khu vực xung quanh trường học.

Từ đó, kịp thời phát hiện các sản phẩm, cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm để nhà trường thông tin đến phụ huynh và các em học sinh, đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.