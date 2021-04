Hai thiếu niên mang 17 giáo mác, tuýp sắt đi giải quyết mâu thuẫn

Nguyễn Trung Dũng và Nguyễn Tiến Hưng bị bắt giữ cùng số giáo mác. Ảnh: Công an Hải Phòng

Nguyễn Trung Dũng và Nguyễn Tiến Hưng mang 17 giáo mác, tuýp sắt đi tìm nhóm đối thủ giải quyết mâu thuẫn thì bị công an bắt, sáng 19/4.

8h30, Dũng (16 tuổi) và Hưng (15 tuổi, cùng trú quận Hải An) đi xe máy không biển số qua phường Kênh Dương, quận Lê Chân thì bị yêu cầu dừng xe. Thấy công an, bộ đôi tăng ga bỏ chạy vào quán trà sữa Tân Cương ở số 804 Thiên Lôi, phường Kênh Dương.



Công an đã tạm giữ Dũng, Hưng cùng số hung khí gồm: 4 giáo tự tạo có gắn dao bầu, 13 ống tuýp sắt đầu cắt nhọn. Bước đầu, hai thiếu niên khai mang hung khí sang huyện An Dương giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối thủ.Hiện, Dũng và Hưng bị công an quận Lê Chân tạm giữ, phục vụ điều tra.