Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh: Tuyển Việt Nam quyết thắng Indonesia để giành cơ hội đi tiếp

Chiều 16/1 (theo giờ địa phương), thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục có buổi tập trên sân Al Rayyan 2 (Doha, Qatar). Nhà cầm quân người Pháp cho các học trò ra sân tập lúc 17h để làm quen với khung giờ thi đấu lượt trận thứ hai ở bảng D Asian Cup 2023 (đấu Indonesia lúc 17h30 ngày 19/1 theo giờ Qatar).

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ: “Toàn đội đã cùng nhau xem trận đấu giữa Indonesia và Iraq, tôi đánh giá Indonesia là đội bóng có tinh thần chiến đấu tập thể và sự gắn kết trong đội hình rất cao. Chúng tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu khó khăn cho đội tuyển Việt Nam”.

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh trả lời phỏng vấn trước buổi tập. Ảnh: Thụy An

Nói về sự chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia, Xuân Mạnh cho biết: “Trước mắt, vào ngày mai toàn đội sẽ mổ băng, phân tích Indonesia một cách chi tiết. Chúng tôi phải tập những bài tập chiến thuật để có được sự chuẩn bị tốt nhất. Hôm nay, toàn đội đã trở lại tập luyện nghiêm túc để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia. Trận đấu tiếp theo chúng tôi diễn ra vào lúc 5h30 chiều (giờ địa phương), nên tôi nghĩ hôm nay chúng tôi tập vào khung giờ này là hợp lý”.

Đánh giá về điểm mạnh điểm yếu của đối thủ sắp tới, Xuân Mạnh cho rằng: “Indonesia có tinh thần chiến đấu rất cao, không ngại va chạm và đó là điểm mạnh của họ. Về điểm yếu, ngày mai toàn đội sẽ tiến hành phân tích. Nhưng theo tôi, Indonesia cũng có vài điểm yếu chúng ta cần lưu ý, đó là khoảng trống sau lưng tiền vệ, chúng tôi nên chú ý phân tích. Mục tiêu của tôi luôn luôn lúc nào cũng thế, nỗ lực góp mặt trong đội tuyển Việt Nam, cố gắng được ra sân chính thức nhiều nhất có thể. Bản thân tôi luôn khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Trận gặp Nhật Bản tôi được đá chính, còn gặp nhiều khó khăn, có tình huống chưa đảm bảo vị trí tốt. Hy vọng nếu được đá chính ở trận tiếp theo, tôi sẽ nỗ lực để cải thiện bản thân. Hiện tại, toàn đội đang rất khoẻ mạnh, sẵn sàng quyết đấu với Indonesia”.

Xuân Mạnh và các đồng đội đang có tinh thần tốt trước trận đấu gặp Indonesia. Ảnh: Hải Hoàng

Khi được hỏi về việc thích nghi chiến thuật của huấn luyện viên Troussier, hậu vệ người Nghệ An cho rằng, mình may mắn vì được thầy Troussier tin tưởng: “Cá nhân tôi cảm thấy may mắn khi được tập trung lần này. Huấn luyện viên Troussier cũng đã trao niềm tin cho tôi. Đây đã là lần thứ ba tôi được huấn luyện viên Troussier triệu tập. Tôi cố gắng nắm bắt chiến thuật, để cùng đồng đội sẵn sàng cho trận chiến mới.

Những lời khen của người hâm mộ dành cho chúng tôi sau trận đấu với Nhật Bản là động lực cho đội tuyển cũng như bản thân. Cảm ơn người hâm mộ đã luôn động viên chúng tôi. Mục tiêu của toàn đội trong trận đấu với Indonesia chắc chắn là phải giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp vào vòng sau”./.