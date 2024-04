Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thể thông qua tuyên bố lên án vụ tấn công nhằm vào Iran ở Syria

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hoa Kỳ, Anh và Pháp ngày 3/4 đã phản đối một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga soạn thảo, với nội dung lên án cuộc tấn công vào khu Đại sứ quán của Iran ở Syria, mà Tehran đã đổ lỗi cho đồng minh của Washington là Israel thực hiện.

Khói bốc lên sau khi cuộc tấn công nghi do Israel thực hiện nhằm vào một tòa nhà gần đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria ngày 1 tháng 4 năm 2024. Ảnh: Reuters

Các tuyên bố của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên phải được sự nhất trí đồng thuận. Các nhà ngoại giao cho biết, Mỹ được Pháp và Anh hậu thuẫn, khẳng định nhiều sự thật về những gì xảy ra hồi đầu tuần ở Damascus vẫn chưa rõ ràng và không có sự đồng thuận giữa các thành viên hội đồng bảo an trong cuộc họp ngày 2/4.

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy cho biết trong một bài đăng trên X: "Điều này minh họa rõ ràng về các tiêu chuẩn kép được sử dụng bởi 'troika' (ba nước đứng đầu) phương Tây và cách tiếp cận thực tế, chứ không phải mang tính tuyên bố, của họ đối với tính hợp pháp và trật tự trong bối cảnh quốc tế".

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trước đây đã đưa ra các tuyên bố lên án các cuộc tấn công vào cơ sở ngoại giao. Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/4 đã lên án cuộc tấn công - nói rằng quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở và nhân viên ngoại giao và lãnh sự phải được tôn trọng - đồng thời kêu gọi các nước thể hiện sự kiềm chế.

Mỹ cho biết họ chưa xác nhận tình trạng của tòa nhà bị tấn công ở Damascus nhưng sẽ lo ngại nếu đây là cơ sở ngoại giao.

Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự liền kề với khu phức hợp đại sứ quán chính, sát hại 7 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Iran đã cáo buộc Israel vi phạm Hiến chương thành lập Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và cũng viện dẫn một số công ước.

Những công ước đó quy định rằng cơ sở ngoại giao hoặc lãnh sự “là bất khả xâm phạm”. Nhưng công ước cũng quy định cơ sở này "không được sử dụng theo bất kỳ cách nào không phù hợp" với chức năng ngoại giao và lãnh sự.

Iran cũng trích dẫn Công ước năm 1973 về ngăn chặn và trừng phạt tội ác chống lại những người được quốc tế bảo vệ, bao gồm cả các quan chức ngoại giao - cho thấy những người thiệt mạng đều được bảo vệ bởi các quy tắc này.