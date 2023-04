Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ghi nhận dấu ấn nổi bật của Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 4/4, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đến chúc tết Bunpimay Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an làm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự; Hoạt động của lãnh đạo tỉnh tại nước bạn Lào; Gia đình nghèo có 3 con bị tai nạn trong vụ nổ ở Quỳnh Lưu cần sự giúp đỡ từ cộng đồng... là những thông tin đáng chú ý.

(Baonghean.vn) - Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự vào cuộc của Nghệ An trong thực hiện xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.