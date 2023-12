Hơn 500 vận động viên đến từ 31 đơn vị trường học tham gia tranh tài tại Giải Karate

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, tại thị xã Cửa Lò, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Nghĩa Dũng Karate tổ chức Giải ND Karate lứa tuổi trẻ học sinh tỉnh Nghệ An lần thứ II năm 2023.

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Tham dự buổi lễ có các ông: Bùi Công Vinh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; đại diện lãnh đạo thị xã Cửa Lò; đại diện Liên đoàn Võ thuật Nghệ An.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: BTC

Giải ND Karate lứa tuổi trẻ học sinh tỉnh Nghệ An lần thứ II năm 2023 được tổ chức với mục đích đánh giá phong trào tập luyện môn Karate trong thế hệ học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời thông qua giải để tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh thực hiện tốt phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nâng cao sức khỏe, ý chí, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để học tập và công tác, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên.

Các vận động viên tham gia tranh tài tại Giải ND Karate lứa tuổi trẻ học sinh tỉnh Nghệ An lần thứ II năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Tham dự giải lần này, có sự tham gia của 31 đơn vị trường học, với 505 vận động viên, thi đấu tranh tài ở 80 nội dung. Giải diễn ra trong 3 ngày từ 22 đến 24/12/2023.