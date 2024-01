Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đặt mục tiêu cho U19 Sông Lam Nghệ An

Các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An tích cực tập luyện trước khi bước vào giải U19 Quốc gia 2024. Ảnh: Sỹ Hiếu

U19 Sông Lam Nghệ An bước đến Giải U19 Quốc gia năm 2024 với tham vọng khá lớn. Đội bóng này mong muốn sẽ thay đổi được màu huy chương sau hơn 18 năm chờ đợi. Quyết tâm đó không phải không có căn cứ, khi trong tay huấn luyện viên Huy Hoàng sở hữu bộ khung khá chất lượng, đồng đều ở cả 3 tuyến.

Đáng chú ý đứng trong khung gỗ của U19 xứ Nghệ có thủ môn đội U23 Việt Nam, Cao Văn Bình. Hàng phòng ngự gồm các cầu thủ nổi bật như Nguyễn Mai Hoàng, Phan Văn Thành, Bùi Thanh Đức, Hoàng Minh Hợi. Ở trung tâm hàng tiền vệ nơi có sự xuất hiện của 2 chân sút sinh năm 2006 là Nguyễn Trọng Tuấn và Phạm Nguyễn Quốc Trung. Đây là những cầu thủ đã tạo ra ấn tượng mạnh khi tham gia Giải U17 Quốc gia 2023.

Đặc biệt, ở hành lang cánh Nguyễn Trọng Sơn, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Lực được cho là những nhân tố có thể tạo ra đột biến lớn trong cách chơi tấn công của U19 Sông Lam Nghệ An.

Huấn luyện viên Trưởng U19 SLNA - Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Sỹ Hiếu

Huấn luyện viên trưởng U19 Sông Lam Nghệ An – ông Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: “Trong 2 tháng trước khi bước vào giải, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho các cầu thủ. Các học trò của tôi đã có sự trưởng thành vượt bậc. Bên cạnh đó, lãnh đạo câu lạc bộ cũng đã tạo điều kiện để đội bóng có cơ hội được đi tập huấn, đá giao hữu. Điều đó giúp tập thể U19 Sông Lam Nghệ An hòa nhập tốt hơn với nhau, các cầu thủ được thực tập lại những ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đã xây dựng. Nói chung toàn đội đã sẵn sàng để cùng nhau chinh phục Giải U19 Quốc gia 2024”.

Tại vòng loại U19 Quốc gia 2024, Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C cùng với các đội U19 Huế, U19 Đà Nẵng, U19 Quảng Nam và U19 Sông Trà Quảng Ngãi. Bảng đấu này sẽ thi đấu tại Sân vận động Tự Do (TP.Huế).

Theo điều lệ giải, 36 đội bóng chia làm 7 bảng đấu, dự kiến trong đó có 6 bảng 5 đội và 1 bảng 6 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt chọn ra 7 đội đầu bảng cùng 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết. Như vậy, để chắc suất đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng phải giành được vị trí nhất bảng. Tuy nhiên, qua lượt đấu đầu tiên Đà Nẵng đã chứng minh được sức mạnh khi đánh bại U19 Sông Trà Quảng Ngãi với tỷ số 5-0. 2 đội cùng bảng Huế và Quảng Nam giữ chân nhau với tỷ số hòa 1-1.

Đánh giá về các đối thủ tại vòng loại, huấn luyện viên Huy Hoàng cho biết: “Tại vòng loại U19 Quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An nghỉ vòng đầu tiên, thế nên chúng tôi đã có cơ hội được theo dõi các đội bóng cùng bảng thi đấu. Qua chứng kiến, tôi nhận thấy tại bảng C vòng loại U19 Quốc gia 2024 có 3 đội bóng rất đáng gờm gồm: Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Họ sở hữu những nhân tố khá chất lượng và xây dựng được lối chơi bài bản, dựa trên thế mạnh của các cầu thủ hiện có. Tại bảng C vòng loại U19 Quốc gia 2024, các đội bóng đều có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, thế nên để giành chiến thắng không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, U19 Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu sẽ vượt qua vòng loại để đến với vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024”.

Ngày 9/1, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ bước đến trận đấu đầu tiên tại Vòng loại Giải U19 Quốc gia 2024 để gặp U19 Sông Trà Quảng Ngãi. Với tương quan lực lượng hiện có, dự đoán U19 Sông Lam Nghệ An sẽ không khó để “mở hàng” suôn sẻ. 3 điểm đầu tiên là mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ hướng tới trong cuộc đọ sức này.