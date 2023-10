Jhon Cley khi nào về Sông Lam Nghệ An?

Thực ra việc Sông Lam Nghệ An gặp khó khăn về tài chính là điều “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Tuy vậy, sự kiện để Hồ Văn Cường gia nhập Câu lạc bộ Công an Hà Nội lại là một vấn đề khiến cho người hâm mộ xứ Nghệ nổi sóng. Điều này xuất phát từ hậu vệ trẻ này là một trong những cá nhân tiêu biểu nhất của Sông Lam Nghệ An hiện tại. Nói không “ngoa” thì Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến sẽ là những biểu tượng mới của đội bóng xứ Nghệ. Do đó, việc cho hậu vệ sinh năm 2003 này ra đi giống như việc đội bóng xứ Nghệ cho đi những gì tinh túy nhất của đội bóng.

Hồ Văn Cường chính là một trong những sản phẩm ưu tú nhất của lò Sông Lam Nghệ An trong những năm gần đây. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Hệ quả là những phản ứng gay gắt từ người hâm mộ tỉnh nhà khiến cho phi vụ chuyển nhượng này không ít lần “quay xe”. Khi thì thông tin Hồ Văn Cường từ chối đội bóng ngành Công an để có cơ hội thi đấu nhiều hơn. Và ngay cả đội bóng chủ quản Sông Lam Nghệ An cũng đưa hình ảnh Hồ Văn Cường vào tấm banner của mùa giải mới 2023 - 2024 như muốn "khẳng định" rằng tuyển thủ Quốc gia này sẽ ở lại.

Tuy vậy, cuối cùng điều gì đến cũng đã đến, Hồ Văn Cường có tên trong danh sách của Câu lạc bộ Công a n Hà Nội tham dự V.League 2023 - 2024. Và Jhon Cley "sẽ gia nhập" Sông Lam Nghệ An như một phần của thương vụ này.

Thông tin Công an Hà Nội sẽ cho Jhon Cley gia nhập Sông Lam Nghệ An như một liều thuốc giảm đau cho những người hâm mộ tỉnh nhà. Bởi lẽ, “con nhà nghèo” thì lấy tiền đâu ra để chiêu mộ ngoại binh giỏi. Và Jhon Cley chính là niềm mơ ước của không chỉ Sông Lam Nghệ An mà của rất nhiều đội bóng khác tại V.League.

Tiền đạo Jhon Cley trong buổi lễ xuất quân của Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ảnh tư liệu: FB Công an Hà Nội Fc

Tuy nhiên “cái bánh vẽ” này đang khiến Sông Lam Nghệ An rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Ở thời điểm V.League 2023 -2024 chỉ còn đếm từng ngày để khai màn thì Jhon Cley vẫn chụp ảnh với Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đội bóng ngành Công an muốn giữ tiền đạo người Brazil như một phương án dự phòng. Họ sợ ngoại binh mới không kịp hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội, họ sợ ngoại binh mới là bom xịt. Do đó, nếu cho Jhon Cley đi đến Sông Lam Nghệ An rồi thì ai sẽ là người thay thế?

Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ vẫn mòn mỏi chờ đợi viện binh đến từ Thủ đô. Với việc đăng ký 2 ngoại binh tham dự V.League 2023 -2024 thì Sông Lam Nghệ An đang rơi vào tình thế "ôm cây đợi thỏ". Và nếu như Jhon Cley không đến thành Vinh thì viễn cảnh "chấp Tây" là điều rất có thể xảy ra ở đội bóng xứ Nghệ. Và khi đó, người hâm mộ chỉ biết tặc lưỡi "thôi kệ"./.