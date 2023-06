Kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 22/6

(Baonghean.vn) - Sẽ tổ chức họp bàn phương án xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa; Nắng nóng ở Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24/6… là những thông tin nổi bật ngày 19/6.

(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh trong ngày 20/6.

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Lao động - TB&XH trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Nghi Lộc; 6 tháng đầu năm 2023, Nghệ An có gần 6.900 ô tô đăng ký mới; Mực nước nhiều hồ, đập tại Nghệ An chạm ngưỡng báo động; Gà thịt ở Nghệ An rớt giá… là những thông tin nổi bật ngày 18/6.