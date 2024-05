Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/5

* Sáng 10/5, tại xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương), các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An: Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có cuộc tiếp xúc cử tri 10 xã: Ngọc Lâm, Thanh Sơn, Thanh Hương, Thanh Mỹ, Thanh Thịnh, Thanh An, Hạnh Lâm, Thanh Khê, Thanh Chi, Thanh Thuỷ.

Tại buổi tiếp xúc, có 10 cử tri phản ánh, kiến nghị, đề xuất 29 nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và được đại biểu Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo 10 sở, ngành cấp tỉnh, huyện Thanh Chương tiếp thu, giải trình, làm rõ thẩm quyền trách nhiệm giải quyết.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp gỡ, trao đổi với cử tri xã Ngọc Lâm. Ảnh: Mai Hoa

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri các xã Hùng Tiến, Kim Liên, huyện Nam Đàn trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

* Sáng 10/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL

* Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương đã triển khai từ năm 2011, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tuy nhiên, đến nay dự án mới chỉ đạt 63% giá trị hợp đồng. Cử tri Nghệ An kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm bố trí kinh phí để tiếp tục thi công, phát huy hiệu quả của dự án. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 2017/ BNN-ĐĐ trả lời cử tri Nghệ An.

Xây kè bờ sông Lam ngoài đê thuộc địa bàn xã Thanh Khai (huyện Thanh Chương). Ảnh tư liệu: Huy Thư

* Huyện Tương Dương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của Uỷ ban MTTQ, UBND và cộng đồng dân cư tại 2 xã Yên Na, Yên Tĩnh về Dự án khai thác hầm lò quặng vàng gốc tại khu vực xã Yên Na - Yên Tĩnh, huyện Tương Dương.

Thực hiện lấy biểu quyết, 100% người dân được lấy ý kiến không đồng ý với việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng vàng gốc tại khu vực xã Yên Na-Yên Tĩnh, huyện Tương Dương” của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Tổng hợp Thủ Đô.

Hội nghị lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ, UBND và cộng đồng dân cư xã Yên Tĩnh về việc thực hiện dự án khai thác mỏ vàng Yên Na - Yên Tĩnh, huyện Tương Dương. Ảnh: CTV

* Thời gian qua, châu chấu lưng vàng đã phát sinh tàn phá rừng mét ở huyện Tân Kỳ, nhiều diện tích đã bị châu chấu ăn trụi lá. Châu chấu lây lan, gây hại trên diện rộng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Ông Lục Văn Thể ở xóm 7, xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ) cho biết: “Ban đầu châu chấu được phát hiện nở trên rừng nứa, giang, bụi cỏ ở các đỉnh núi cao. Đến ngày 17/4 chúng tiếp tục nở trên rừng tre, mét tại xóm 7, với từng ổ co cụm theo đàn từ 2.000– 6.000 con /ổ”.

Châu chấu bám đầy trên cây mét ở Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

* Đang thời điểm bước vào thu hoạch lúa vụ xuân, lạc xuân, tại một số địa phương trên địa bàn Nghệ An,tình trạng phơi thóc, lạc ngay trên các tuyến đường giao thông lại tái diễn gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Dọc đường nội thị thuộc địa phận thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành người dân tận dụng cả phần lòng đường để phơi thóc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên tuyến đường đi qua các xã Diễn Cát, Diễn Hạnh (Diễn Châu). Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.