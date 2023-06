Kết quả ĐT nữ Đức 2-1 ĐT nữ Việt Nam: Đáng khen cho đoàn quân ông Mai Đức Chung; Công an Hà Nội lên ngôi đầu bảng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cuộc đối đầu giữa giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Đức được đánh giá rất chênh lệch về trình độ; CLB Công an Hà Nội dễ dàng có được thắng lợi 4-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua

Kết quả ĐT nữ Đức 2-1 ĐT nữ Việt Nam: Đáng khen cho đoàn quân ông Mai Đức Chung

Cuộc đối đầu giữa giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Đức được đánh giá rất chênh lệch về trình độ. Trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung chỉ coi đây là cữ dượt để các học trò học hỏi kinh nghiệm chứ không nặng nặng chuyện thắng thua. Giới chuyên môn cũng nhận định về nguy cơ một thất bại đậm cho ĐT nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, đoàn quân của ông Mai Đức Chung đã thể hiện một trận đấu “coi được” trước đội bóng từng 2 lần vô địch thế giới và hiện đang đứng thứ hai thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA.

Tiền vệ Thanh Nhã đã có pha bứt tốc trước khi tung cú sút quyết đoán, ấn định tỷ số 1-2 trên sân. Thua sát nút với đội bóng rất mạnh như ĐT nữ Đức là kết quả đáng khen với thầy trò ông Mai Đức Chung dù đây chỉ là một trận giao hữu.

Kết quả Công an Hà Nội 4-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Công an Hà Nội lên ngôi đầu bảng

Công an Hà Nội vươn lên đỉnh bảng V.League.

Dù chưa thể sử dụng Nguyễn Quang Hải nhưng với lực lượng thiện chiến sẵn có trong tay, CLB Công an Hà Nội vẫn dễ dàng có được thắng lợi 4-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 3 điểm có được ở màn so tài này cộng thêm Thanh Hóa sảy chân trước Nam Định giúp Công an Hà Nội vươn lên ngôi đầu bảng V.League.

Messi tính chia tay ĐT Argentina

Nhà vô địch World Cup 2022 đang chuẩn bị chia tay đội tuyển quốc gia Argentina để tập trung cho sự nghiệp mới tại Inter Miami ở MLS, nơi cựu danh thủ David Beckham là đồng sở hữu cùng với các cổ đông lớn là Jorge và Jose Mas. Tuy nhiên, cầu thủ vừa đón sinh nhật lần thứ 36 vào ngày hôm qua, chỉ đang lên kế hoạch tạm thời chia tay La Albiceleste.

Cầu thủ MU chuẩn bị trải qua "tuần lễ địa ngục"

HLV Erik ten Hag sẽ đưa các ngôi sao của MU trải qua một trại huấn luyện khắc nghiệt mà các nhân viên đã gọi là ''tuần lễ địa ngục'', khi ông mong muốn đội bóng có một khởi đầu thuận lợi trong mùa giải tới.

Một nguồn tin tiết lộ: ''Mùa hè năm ngoái, Erik đã cho các cầu thủ tập chống đẩy và các động tác rèn luyện thể lực khác để cố gắng xây dựng tinh thần. Lần này có vẻ như một số người thực sự đã bị suy sụp tinh thần!''.